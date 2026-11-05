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Llevaba verduras al Mercado Concentrador, se quedó dormida y volcó en la Ruta 7: por las heridas, fue trasladada a Neuquén

La conductora, una mujer de unos 32 años, fue derivada a Neuquén tras recibir las primeras atenciones en el hospital de Centenario. Se confirmó que no hubo otros vehículos ni terceros involucrados en el accidente.

Redacción

Por Redacción

Llevaba verduras al Mercado Concentrador, se quedó dormida y volcó en la Ruta 7. Foto: Centenario Digital

Llevaba verduras al Mercado Concentrador, se quedó dormida y volcó en la Ruta 7. Foto: Centenario Digital

El tránsito en la Ruta Provincial 7 se vio afectado durante las primeras horas de este 5 de noviembre debido a un siniestro vial a la altura de Centenario. Una comerciante que conducía una camioneta hacia Neuquén para trasladar mercadería volcó tras quedarse dormida al volante. La mujer sufrió distintas lesiones y fue derivada al hospital Castro Rendón.

Grave vuelco en la Ruta 7: qué pasó con la mujer

El accidente se registró este jueves, minutos antes de las 6 de la mañana, a la altura del barrio La Comarca de Centenario. De acuerdo a la información oficial aportada medios locales, la víctima es una mujer de 32 años que transitaba a bordo de una Mercedes Benz Sprinter cargada de verduras y se dirigía hacia el Mercado Concentrador.

Si bien aún se está investigando el hecho y faltan los resultados de las pericias que se realizaron en el sitio, la Policía adelantó que se constató que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro y que todo ocurrió a raíz de que la conductora se quedó dormida al volante. A raíz de esta situación, la camioneta se salió de la calzada y terminó volcando contra el pie de la barda.

La mujer fue asistida por personal de salud y la trasladaron al hospital de Centenario, pero al poco tiempo la derivaron a Neuquén. No se detalló cuál era su estado de salud, pero confirmaron que presentaba diversas lesiones aunque no correría riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía, Tránsito, Bomberos y Salud. A causa del operativo, la circulación hacia la capital neuquina permaneció interrumpida durante varios minutos, hasta que cerca de las 7 quedó totalmente liberado.


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El tránsito en la Ruta Provincial 7 se vio afectado durante las primeras horas de este 5 de noviembre debido a un siniestro vial a la altura de Centenario. Una comerciante que conducía una camioneta hacia Neuquén para trasladar mercadería volcó tras quedarse dormida al volante. La mujer sufrió distintas lesiones y fue derivada al hospital Castro Rendón.

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