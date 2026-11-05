Llevaba verduras al Mercado Concentrador, se quedó dormida y volcó en la Ruta 7: por las heridas, fue trasladada a Neuquén

El tránsito en la Ruta Provincial 7 se vio afectado durante las primeras horas de este 5 de noviembre debido a un siniestro vial a la altura de Centenario. Una comerciante que conducía una camioneta hacia Neuquén para trasladar mercadería volcó tras quedarse dormida al volante. La mujer sufrió distintas lesiones y fue derivada al hospital Castro Rendón.

Grave vuelco en la Ruta 7: qué pasó con la mujer

El accidente se registró este jueves, minutos antes de las 6 de la mañana, a la altura del barrio La Comarca de Centenario. De acuerdo a la información oficial aportada medios locales, la víctima es una mujer de 32 años que transitaba a bordo de una Mercedes Benz Sprinter cargada de verduras y se dirigía hacia el Mercado Concentrador.

Si bien aún se está investigando el hecho y faltan los resultados de las pericias que se realizaron en el sitio, la Policía adelantó que se constató que no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro y que todo ocurrió a raíz de que la conductora se quedó dormida al volante. A raíz de esta situación, la camioneta se salió de la calzada y terminó volcando contra el pie de la barda.

La mujer fue asistida por personal de salud y la trasladaron al hospital de Centenario, pero al poco tiempo la derivaron a Neuquén. No se detalló cuál era su estado de salud, pero confirmaron que presentaba diversas lesiones aunque no correría riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal de la Policía, Tránsito, Bomberos y Salud. A causa del operativo, la circulación hacia la capital neuquina permaneció interrumpida durante varios minutos, hasta que cerca de las 7 quedó totalmente liberado.