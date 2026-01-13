SUSCRIBITE Diario papel
1 min cronometro
Yo Como

El antojo dulce viene de la mano de unas trufas rocher de dátiles y avellanas

El bocado dulce perfecto para esos momentos de ansiedad. Simple, rápido de hacer y sano. La sugerencia es de @santigiogini.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
1 min cronometro
Yo Como

El antojo dulce viene de la mano de unas trufas rocher de dátiles y avellanas

El bocado dulce perfecto para esos momentos de ansiedad. Simple, rápido de hacer y sano. La sugerencia es de @santigiogini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

dátiles sin carozo: 150 gr

avellanas: 50 gr

cacao amargo: 2 cdas. soperas

pasta de avellanas con chocolate (opcional): 1 cda.

BAÑO: --

chocolate amargo 60% cacao: 100 gr

avellanas picadas: 50 gr

Preparación

Procesar los dátiles, avellanas, cacao y pasta de avellanas con chocolate. Una vez mezclado y procesado retirar y dar forma de bolitas.

Fundir el chocolate a baño maría o microondas. Incorporar más avellanas picadas. Bañar cada bolita con el chocolate, dejar enfriar en una asadera con papel manteca. Después a disfrutar.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Gastronomía

Pastelería

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias