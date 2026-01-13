El antojo dulce viene de la mano de unas trufas rocher de dátiles y avellanas
El bocado dulce perfecto para esos momentos de ansiedad. Simple, rápido de hacer y sano. La sugerencia es de @santigiogini.
Lista de Ingredientes
dátiles sin carozo: 150 gr
avellanas: 50 gr
cacao amargo: 2 cdas. soperas
pasta de avellanas con chocolate (opcional): 1 cda.
BAÑO: --
chocolate amargo 60% cacao: 100 gr
avellanas picadas: 50 gr
Preparación
Procesar los dátiles, avellanas, cacao y pasta de avellanas con chocolate. Una vez mezclado y procesado retirar y dar forma de bolitas.
Fundir el chocolate a baño maría o microondas. Incorporar más avellanas picadas. Bañar cada bolita con el chocolate, dejar enfriar en una asadera con papel manteca. Después a disfrutar.
