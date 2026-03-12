Tras el dato de inflación, por qué jubilados y beneficiarios de Anses recibirán un aumento cercano al 3% en abril 2026

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tendrán en abril 2026 un nuevo aumento cercano al 2,9%, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de febrero fue de 2,9%. Con ese dato, se actualizan los haberes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) bajo el esquema de movilidad vigente.

El régimen actual establece que las prestaciones de Anses se ajustan todos los meses en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes. De esta manera, el dato de febrero impactará en los montos que se cobrarán en abril.

Aunque todavía resta la confirmación oficial de la Anses, la actualización implicaría una suba del 2,89% en los haberes respecto de febrero. Con ese incremento, la jubilación mínima pasaría a $380.286,25.

En caso de mantenerse el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando a los haberes más bajos, el ingreso total para quienes perciben la mínima podría alcanzar $450.286,25.

De acuerdo con las proyecciones realizadas a partir del IPC publicado por el Indec, los valores de las principales prestaciones quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.286,25

$380.286,25 Jubilación mínima con bono: $450.286,25

$450.286,25 PUAM: $304.243,19

$304.243,19 PUAM con bono: $378.314,27

$378.314,27 Pensiones no contributivas: $266.170,81

$266.170,81 Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48

$340.289,48 Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63

$380.312,63 Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00

$454.359,00 Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.653,44

$136.653,44 AUH con discapacidad: $444.946,22

$444.946,22 Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03

$68.327,03 Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24

Con información de Infobae