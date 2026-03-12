ANSES marzo 2026: cómo combinar descuentos y reintegros para maximizar tu ahorro

En un contexto donde cada peso cuenta, el programa de Beneficios ANSES se ha convertido en el aliado estratégico para el presupuesto de los adultos mayores en este 2026. La clave del éxito de este mes no reside solo en el descuento automático del 10% que ofrece el organismo en comercios adheridos, sino en la «estrategia de acumulación».

Al utilizar la tarjeta de débito donde se perciben los haberes de ANSES, los beneficiarios pueden solapar los reintegros oficiales con promociones específicas de bancos como el Nación, Provincia y Supervielle, logrando recuperar hasta $35.000 mensuales sobre el gasto total en productos de primera necesidad, medicamentos y artículos de limpieza.

Beneficios ANSES | Días de descuento y cadenas adheridas: dónde comprar para ahorrar más

Para alcanzar el tope de reintegro de $35.000 mensuales, es fundamental conocer el cronograma de beneficios de las principales cadenas. En marzo 2026, la mayoría de los supermercados han concentrado sus ofertas para la clase pasiva en los primeros días de la semana, aunque las billeteras digitales extienden las oportunidades.

Carrefour : ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES , con un tope de $35.000 por mes a través de su programa de fidelidad.

: ofrece un 10% de descuento de lunes a viernes para mayores de 60 años y beneficiarios de , con un tope de a través de su programa de fidelidad. Coto y Chango Más : mantienen convenios para días específicos (generalmente lunes y martes) con reintegros del 10% al 15% sin topes elevados por transacción, ideal para compras de abastecimiento mensual.

: mantienen convenios para días específicos (generalmente lunes y martes) con reintegros del 10% al 15% sin topes elevados por transacción, ideal para compras de abastecimiento mensual. Supermercados Día: aplica el 10% de reintegro los lunes, pero cobra relevancia los miércoles y jueves al combinarse con promociones de bancos que elevan el ahorro al 25%.

Beneficios ANSES | Bancos y Billeteras Virtuales: el «extra» que potencia el bolsillo

El programa de ANSES funciona como base, pero el verdadero salto en el ahorro lo dan los beneficios bancarios adicionales. Si cobrás tus haberes en alguna de estas entidades, podés activar estos «extras»:

Banco Nación (BNA+ / MODO): ofrece un 5% de reintegro adicional en supermercados con un tope de $5.000 semanales. Si se usa estratégicamente cada semana, se suman $20.000 de ahorro al mes. Cuenta DNI (Banco Provincia): para quienes residen en Buenos Aires, la billetera digital otorga descuentos de hasta el 35% en carnicerías y granjas los fines de semana, y beneficios especiales en ferias y mercados bonaerenses. Banco Supervielle: mantiene sus «Martes de Jubilados» con ahorros del 20% en cadenas como Jumbo, Disco y Vea, con topes de reintegro que promedian los $25.000 por cuenta.

Requisitos y acreditación de beneficios ANSES: qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Para que el reintegro de hasta $35.000 se haga efectivo, es indispensable seguir tres reglas de oro que establece la normativa oficial de ANSES: