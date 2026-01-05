Sin alerta, las tormentas se mantienen igual en Neuquén y Río Negro este martes: qué pasa en el Alto Valle

Fue un lunes marcado por las tormentas en Neuquén y Río Negro, como bien había advertido el Servicio Meteorológico Nacional. Si bien para este martes no hay alerta, el pronóstico del tiempo sigue anticipando temporales en el norte de la Patagonia. Qué va a pasar en el Alto Valle, cordillera y costa atlántica.

Según indicó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), en Neuquén y Cipolletti este 6 de enero tendrá una máxima de 36°C, con viento y ráfagas desde el sudoeste a más de 40 km/h, que estarán acompañado por «tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones».

Por la noche no hay probabilidad de precipitaciones, mientras que la temperatura descenderá a 10°C. Por su parte, el viento cambiará de dirección hacia el sudeste, con la misma incidencia que durante el día.

Fuente: AIC.

Por otra parte, en General Roca y alrededores pronosticaron una jornada muy calurosa, con viento desde el sudoeste a 40 km/h y la posibilidad de tormentas, lluvias y chaparrones.

Por la noche, la mínima será inferior a los 10°C, mientras que el viento surcará desde el sudeste a más de 40 km/h.

Fuente: AIC.

Qué va a pasar en la cordillera este martes

En Bariloche se aguarda una jornada «inestable», con una máxima de 26°C y leve presencia del viento desde el oeste, con ráfagas superiores a los 30 km/h.

Por la noche la mínima será de 3°C, sin probabilidad de precipitaciones, mientras que el viento aumentará tenuemente su incidencia.

Fuente: AIC.

Por su parte, en San Martín de los Andes la AIC marcó que será un martes inestable y templada, acompañada por una leve brisa desde el oeste.

Por la noche estará sumamente frío, con una mínima apenas superior a los 0°C, mientras que el viento surcará desde el sudoeste, aunque sin mucha incidencia.

Fuente: AIC.

Cómo va a estar en la costa atlántica este 6 de enero

En la capital rionegrina, Viedma, pronosticaron un martes con «posibles tormentas» y una máxima superior a los 30°C, con viento desde el sudoeste acompañado por ráfagas de 45 km/h.

Por la noche no reportaron posibles precipitaciones, mientras que la mínima será de 10°C y el viento cambiará de dirección hacia el sudeste a casi 40 km/h, con ráfagas superiores a los 50 km/h.

Fuente: AIC.

Por último, en Las Grutas, se aproxima un martes agradable pero ventoso: la máxima no llegará a los 30°C, pero el viento superará los 40 km/h desde el sudeste, con ráfagas que pasarán los 50 km/h.

Por la noche, la mínima será de 10°C, mientras que el viento se mantendrá casi con la misma incidencia que durante la tarde.