¿Sigue la lluvia?: el día y la hora en que vuelven las tormentas eléctricas al Alto Valle de Neuquén y Río Negro

El alivio parece tener fecha y hora confirmada para el Alto Valle. Luego de un inicio de enero marcado por el sol abrasador y el ambiente seco, el Servicio Meteorológico Nacional indican el ingreso de un frente de inestabilidad que romperá la monotonía térmica, aunque llegará acompañado de fenómenos que requieren precaución como las tormentas eléctricas y el granizo.

Si bien para hoy no hay previstas lluvias, se espera una jornada agobiante y cargada de humedad. La máxima alcanzará los 35 km/h y los vientos tendrán velocidades por encima de los 40 km/h.

Miércoles 7: a qué hora baja la temperatura y cuándo llegan las lluvias

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el desvío climático más importante ocurrirá este miércoles. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas trepa a un 70%, pero el fenómeno no será parejo durante todo el día.

La mayor actividad de inestabilidad está prevista para la noche del miércoles. Es en esa franja horaria donde el choque de masas de aire podría generar tormentas de variada intensidad. El organismo oficial advierte que el miércoles por la noche existe riesgo de caída de granizo localizado en las zonas valletanas, por lo que se recomienda el resguardo de vehículos.

Con la lluvia, el termómetro bajará a los 17°C, una marca más tolerable tras el pico del martes.

Jueves y viernes: inestabilidad persistente de cara al inicio del fin de semana

Aunque el frente más fuerte pasará el miércoles por la noche, el alivio no será definitivo.

El jueves 8 se mantendrá con una máxima de 30°C y persistirá una probabilidad de tormentas aisladas (del 10 al 40%), nuevamente con mayor fuerza durante la franja nocturna.

Hacia el viernes 9, el calor intentará recuperar terreno con 32°C, pero la inestabilidad seguirá presente. Hacia el cierre de la semana, se esperan nuevas formaciones de tormentas eléctricas en los valles de Neuquén y Río Negro, manteniendo el patrón de lluvias nocturnas que caracterizará este tramo de enero.