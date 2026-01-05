Cortes de luz por el temporal en Neuquén y Río Negro: cuáles son las zonas que quedaron fuera de servicio

Así como advirtió el Servicio Meteorológico Nacional, se registran fuertes tormentas en el Alto Valle este miércoles. En medio del temporal, varias zonas de Neuquén y Roca quedaron sin luz.

Cortes de luz en Neuquén: las zonas afectadas

Según precisó CALF a través de un comunicado oficial, se registraron cortes de energía por emergencia en distintas zonas de la capital neuquina.

En este sentido, avisaron que hay varias cuadrillas recorriendo las líneas afectadas, evaluando los daños y trabajando para restablecer el servicio.

«Los tiempos estimados de reposición se informarán a medida que avance el relevamiento de cada sector», precisaron.

En principio, entre las zonas de Neuquén sin luz afectadas por el temporal indicaron que eran:

Zona noroeste de la ciudad.

Sector aledaño a la calle Félix San Martín, desde Carmen de Patagones hasta la Avenida Olascoaga.

Alta Barda.

Mercantiles.

La zona entre 14 de Octubre y Salud Pública.

Después de las 20:30, reportaron que se restableció el suministro eléctrico en las zonas aledañas de la calle Félix San Martín, entre Avenida Olascoaga y Bahía Blanca.

Desde CALF solicitaron a los vecinos comprensión y precaución, y recordaron no manupular cables ni instalaciones eléctricas en la vía pública.

Cortes de luz en Río Negro en medio del temporal: el comunicado de Edersa

Desde la distribuidora eléctrica rionegrina informaron que, después de las 21, se registró una falla eléctrica en General Roca que dejó fuera de servicio a las zonas comprendidas entre las calles:

Villegas, San Juan, Ruta 22 y Ruta 6.

Canale, Romagnoli y Ruta 22 hasta el río.

Desde Edersa precisaron que el desperfecto ocurrió debido a una «descarga atmosférica» y que hay cuadrillas operativas trabajando para restablecer el servicio.

Por otra parte, también señalaron que hubo cortes de luz en Cipolletti y Fernández Oro, también por una descarga atmosférica. En ambos casos el servicio se restableció minutos antes de las 21.