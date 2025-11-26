Roca lanzó las inscripciones para las becas estudiantiles municipales: quiénes pueden acceder y dónde anotarse
Se trata de las becas municipales 2026 para alumnos del nivel primario. Los detalles de cómo y dónde inscribirse.
El Municipio de General Roca abrió las inscripciones para el Programa de Becas Estudiantiles Municipales 2025 destinado a estudiantes de nivel primario. El proceso de inscripción se extenderá desde el lunes 1° hasta el martes 23 de diciembre a las 12, y se realizará de manera presencial en distintos puntos de la ciudad.
Las becas destinadas a estudiantes de nivel secundario tendrán un período de inscripción diferenciado, que irá del 2 al 23 de febrero de 2026, anunciaron desde el municipio.
Quiénes pueden inscribirse a las becas municipales de Roca: requisitos obligatorios
En el comunicado se detalla una serie de condiciones que deberán cumplir quienes deseen postularse:
- Ser estudiantes argentinos/as o nacionalizados/as, con residencia mínima de dos años en General Roca.
- Cursar en establecimientos públicos dependientes del Estado provincial.
- Ser menor de 18 años al momento de la inscripción.
- Acreditar el cursado del ciclo lectivo 2025.
- Solo un integrante por grupo familiar puede postularse, con excepciones:
- Familias con tres hijos/as o más escolarizados pueden inscribir hasta dos postulantes.
- Familias con situaciones de vulneración de derechos (determinadas judicialmente) también podrán inscribir hasta dos niños/as.
- Pertenecer a un grupo familiar con ingresos que no superen la categoría 4 con 44 horas de la escala salarial municipal.
Cuál es la documentación obligatoria que hay que presentar
Los postulantes deberán presentar:
- Fotocopia del DNI del estudiante (ambos lados).
- Boletín digital del último trimestre o, para ingresantes a primaria, constancia de inscripción y finalización de jardín.
- Constancia de ingresos de todos los convivientes mayores de 18 años (recibo de sueldo, Certificación Negativa, o movimientos bancarios en caso de planes sociales).
- Recibo de alquiler, si corresponde.
- Documentación judicial en casos de responsabilidad parental otorgada por resolución.
- Certificado médico, si existe discapacidad o enfermedad crónica en el postulante o convivientes.
- DNI originales con CUIL de todos los integrantes del grupo familiar al momento de inscribirse.
Dónde inscribirse a las becas municipales: puntos habilitados
Las inscripciones podrán realizarse en la Secretaría de Desarrollo Social (Mitre 710) o en las siguientes unidades barriales:
- Municipio – Desarrollo Social (Mitre 710)
Lunes a viernes, 7:30 a 13 hs.
- Centro Comunitario Paso Córdoba (Ercolani 7010)
Jueves, 8 a 12 hs.
- La Rosadita (San Juan 3657)
Martes y jueves, 8 a 12 hs.
- Centro Comunitario Chacramonte (Las Retamas e Ismael Basse)
Lunes y miércoles, 8 a 12 hs.
- CIM Barrio Nuevo (Rosario de Santa Fe y Cauquén)
Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs.
- Punto Digital (San Juan 3445)
Lunes a viernes, 8 a 12 hs y 14 a 17 hs.
- CIM Tiro Federal (Palacios y Don Bosco)
Martes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs.
- CEPLA 250 Viviendas (Ushuaia y Del Libertador)
Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs y lunes a viernes, 16 a 20 hs.
- Centro Comunitario Villa Obrera (Alem 2415)
Jueves, 8 a 12 hs.
- Centro Comunitario J.J. Gómez (Irene de Neyra 1580)
Lunes y miércoles, 8 a 12 hs.
- Centro Comunitario El Petróleo (Petrolera y La Amistad)
Martes 2 de diciembre, 8 a 12 hs.
- CIM Stefenelli (Leopoldo Lugones 1937)
Martes 9 de diciembre, 8 a 12 hs.
- Centro Comunitario Mosconi (Elías Zettone 902)
Martes 16 de diciembre, 8 a 12 hs.
Las familias interesadas pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Social al 4431400 interno 2402, al 0800-222-9742, o por correo electrónico a desarrollosocialbecas@generalroca.gob.ar.
El Municipio destacó la importancia de este programa, que cada año acompaña la trayectoria educativa de cientos de niñas, niños y adolescentes de General Roca.
