Roca lanzó las inscripciones para las becas estudiantiles municipales: quiénes pueden acceder y dónde anotarse

El Municipio de General Roca abrió las inscripciones para el Programa de Becas Estudiantiles Municipales 2025 destinado a estudiantes de nivel primario. El proceso de inscripción se extenderá desde el lunes 1° hasta el martes 23 de diciembre a las 12, y se realizará de manera presencial en distintos puntos de la ciudad.

Las becas destinadas a estudiantes de nivel secundario tendrán un período de inscripción diferenciado, que irá del 2 al 23 de febrero de 2026, anunciaron desde el municipio.

Quiénes pueden inscribirse a las becas municipales de Roca: requisitos obligatorios

En el comunicado se detalla una serie de condiciones que deberán cumplir quienes deseen postularse:

Ser estudiantes argentinos/as o nacionalizados/as , con residencia mínima de dos años en General Roca .

, con . Cursar en establecimientos públicos dependientes del Estado provincial.

dependientes del Estado provincial. Ser menor de 18 años al momento de la inscripción.

al momento de la inscripción. Acreditar el cursado del ciclo lectivo 2025 .

. Solo un integrante por grupo familiar puede postularse, con excepciones: Familias con tres hijos/as o más escolarizados pueden inscribir hasta dos postulantes. Familias con situaciones de vulneración de derechos (determinadas judicialmente) también podrán inscribir hasta dos niños/as.

puede postularse, con excepciones: Pertenecer a un grupo familiar con ingresos que no superen la categoría 4 con 44 horas de la escala salarial municipal.

Cuál es la documentación obligatoria que hay que presentar

Los postulantes deberán presentar:

Fotocopia del DNI del estudiante (ambos lados).

del estudiante (ambos lados). Boletín digital del último trimestre o, para ingresantes a primaria, constancia de inscripción y finalización de jardín.

del último trimestre o, para ingresantes a primaria, constancia de inscripción y finalización de jardín. Constancia de ingresos de todos los convivientes mayores de 18 años (recibo de sueldo, Certificación Negativa, o movimientos bancarios en caso de planes sociales).

de todos los convivientes mayores de 18 años (recibo de sueldo, Certificación Negativa, o movimientos bancarios en caso de planes sociales). Recibo de alquiler , si corresponde.

, si corresponde. Documentación judicial en casos de responsabilidad parental otorgada por resolución.

por resolución. Certificado médico , si existe discapacidad o enfermedad crónica en el postulante o convivientes.

, si existe discapacidad o enfermedad crónica en el postulante o convivientes. DNI originales con CUIL de todos los integrantes del grupo familiar al momento de inscribirse.

Dónde inscribirse a las becas municipales: puntos habilitados

Las inscripciones podrán realizarse en la Secretaría de Desarrollo Social (Mitre 710) o en las siguientes unidades barriales:

Municipio – Desarrollo Social (Mitre 710)

Lunes a viernes, 7:30 a 13 hs.

Lunes a viernes, 7:30 a 13 hs. Centro Comunitario Paso Córdoba (Ercolani 7010)

Jueves, 8 a 12 hs.

Jueves, 8 a 12 hs. La Rosadita (San Juan 3657)

Martes y jueves, 8 a 12 hs.

Martes y jueves, 8 a 12 hs. Centro Comunitario Chacramonte (Las Retamas e Ismael Basse)

Lunes y miércoles, 8 a 12 hs.

Lunes y miércoles, 8 a 12 hs. CIM Barrio Nuevo (Rosario de Santa Fe y Cauquén)

Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs.

Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs. Punto Digital (San Juan 3445)

Lunes a viernes, 8 a 12 hs y 14 a 17 hs.

Lunes a viernes, 8 a 12 hs y 14 a 17 hs. CIM Tiro Federal (Palacios y Don Bosco)

Martes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs.

Martes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs. CEPLA 250 Viviendas (Ushuaia y Del Libertador)

Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs y lunes a viernes, 16 a 20 hs.

Lunes, miércoles y viernes, 8 a 12 hs y lunes a viernes, 16 a 20 hs. Centro Comunitario Villa Obrera (Alem 2415)

Jueves, 8 a 12 hs.

Jueves, 8 a 12 hs. Centro Comunitario J.J. Gómez (Irene de Neyra 1580)

Lunes y miércoles, 8 a 12 hs.

Lunes y miércoles, 8 a 12 hs. Centro Comunitario El Petróleo (Petrolera y La Amistad)

Martes 2 de diciembre, 8 a 12 hs.

Martes 2 de diciembre, 8 a 12 hs. CIM Stefenelli (Leopoldo Lugones 1937)

Martes 9 de diciembre, 8 a 12 hs.

Martes 9 de diciembre, 8 a 12 hs. Centro Comunitario Mosconi (Elías Zettone 902)

Martes 16 de diciembre, 8 a 12 hs.

Las familias interesadas pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Social al 4431400 interno 2402, al 0800-222-9742, o por correo electrónico a desarrollosocialbecas@generalroca.gob.ar.

El Municipio destacó la importancia de este programa, que cada año acompaña la trayectoria educativa de cientos de niñas, niños y adolescentes de General Roca.