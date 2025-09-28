Viajar a Chile: condiciones y recomendaciones de cruces para este domingo 28 de septiembre 2025

Estado de los pasos fronterizos Neuquén – Río Negro a Chile hoy, domingo 28 de septiembre 2025: si viajás a Chile, consultá el reporte actualizado antes de salir. Las condiciones del tiempo en la cordillera pueden afectar la circulación en pasos clave como Cardenal Samoré o Pino Hachado.

Evitá demoras y revisá la información oficial sobre aperturas, cierres, pronóstico del tiempo y horarios de los pasos fronterizos hacia Chile para planificar tu cruce fronterizo desde la Patagonia, este domingo 28 de septiembre 2025.

Pasos fronterizos: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile este domingo 28 de septiembre 2025?

A continuación, repasamos el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este domingo 28 de septiembre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: domingo 28 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal, desde las 9:30.

en horario normal, desde las 9:30. Sectores con hielo y nieve, equipos operando.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: domingo 28 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 19.

Horario de ingreso: 8 a 17.

Pronóstico de lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: domingo 28 de septiembre 2025

PASO CERRADO por problemas en centro de frontera.

por problemas en centro de frontera. Se espera actualización de la información.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): domingo 28 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.

Pronóstico de lluvia.

Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: domingo 28 de septiembre 2025

PASO HABILITADO en horario normal.

en horario normal. Horario de egreso: 8 a 18.

Horario de ingreso: 8 a 20.

Calzada mojada por hielo, posible formación de hielo en sectores.

Pronóstico de nieve y aguanieve.

Portación obligatoria de cadenas .

. Prohibición de circular para camiones.

Paso Pichachen: domingo 28 de septiembre 2025

PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.

al tránsito en general en esta época del año. Inhabilitado para circular a partir de abril 2025 , por conclusión de temporada estival.

para circular a partir de , por conclusión de temporada estival. Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro este domingo 28 de septiembre 2025?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este domingo 28 de septiembre 2025, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

Anticipo de nevadas débiles.

Temperaturas bajo cero.

Inestabilidad y frío durante la primera parte de la semana.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: domingo 28 de septiembre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este domingo 28 de septiembre 2025: