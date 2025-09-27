¿Cómo estará el tiempo este domingo 28 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos
Tiempo bueno el fin de semana con tarde templadas a cálidas. Alternan los días cálidos con otros más frescos a fines de septiembre.
LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín
Nubosidad variable. Probables lluvias especialmente hacia la cordillera, algunas intensas Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 8°C
LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao
Algo a parcialmente nublado. Períodos inestables. Mejorando. Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas MIN 3°C /// MAX 12°C
NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil
Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera con algunas lluvias., luego mejorando. Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas más altas. MIN 6°C /// MAX 19°C
CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul
Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 16°C
VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina
Algo a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte sector oeste con ráfagas MIN 8°C /// MAX 23°C
ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas
Parcialmente nublado luego poco nuboso. Viento regular del sector norte con ráfagas rotando al oeste . MIN 9°C /// MAX 23°C
Comentarios