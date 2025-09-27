¿Cómo estará el tiempo este domingo 28 de septiembre 2025 en Neuquén y Río Negro? Acá te contamos

LAGOS – Bariloche – La Angostura – San Martín

Nubosidad variable. Probables lluvias especialmente hacia la cordillera, algunas intensas Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas. MIN 3°C /// MAX 8°C

LÍNEA SUR – Jacobacci – Maquinchao

Algo a parcialmente nublado. Períodos inestables. Mejorando. Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas MIN 3°C /// MAX 12°C

NORTE NEUQUINO – Chos Malal – Buta Ranquil

Nubosidad variable. Desmejorando en cordillera con algunas lluvias., luego mejorando. Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas, más intensas en cotas más altas. MIN 6°C /// MAX 19°C

CENTRO DE NEUQUÉN – Zapala – Cutral Co – Huincul

Nubosidad variable. Probables lluvias hacia la cordillera Viento regular a fuerte del sector oeste con ráfagas MIN 6°C /// MAX 16°C

VALLES: Neuquén – Cipolletti – Allen – Roca – Regina

Algo a parcialmente nublado. Viento regular a fuerte sector oeste con ráfagas MIN 8°C /// MAX 23°C

ESTE: Viedma – San Antonio Oeste – Las Grutas

Parcialmente nublado luego poco nuboso. Viento regular del sector norte con ráfagas rotando al oeste . MIN 9°C /// MAX 23°C