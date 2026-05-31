A sacar los paraguas: Lali llega a River y el pronóstico refleja lluvias para el 6 y 7 de junio en CABA

El debut de Lali Espósito en el Estadio River Plate es uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. Tras agotar cinco estadios Vélez, la artista llega al Monumental este sábado 6 y domingo 7 de junio en un momento bisagra de su carrera, impulsada por su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” y sus recientes galardones.

Con ambas funciones completamente vendidas, miles de fanáticos ya se preparan para ingresar al estadio de Núñez, aunque este fin de semana deberán sumar un elemento indispensable al outfit: el piloto impermeable.

Los últimos reportes del sitio especializado Meteored indican que el buen tiempo de los días previos sufrirá alteraciones menores durante el fin de semana. Si bien no se esperan tormentas severas que pongan en riesgo el normal desarrollo de los espectáculos, la probabilidad de precipitaciones débiles y el viento constante marcarán el ritmo de las dos jornadas.

El mapa del agua: ¿A qué hora puede llover en River?

La organización del evento confirmó que los horarios se mantienen vigentes, pero se recomienda chequear el pronóstico antes de salir hacia el estadio para evitar sorpresas en las filas de ingreso.

Sábado 6 de junio (Primer Show):

Se espera una tarde agradable con una máxima de 17°C y una mínima de 13°C hacia la noche. Las probabilidades de lluvia débil son del 60% a partir de las 15:00. Es el momento clave de la apertura de puertas, por lo que conviene llegar con protección plástica.

Soplará desde el sector este con ráfagas de hasta 41 km/h, lo que refrescará el ambiente en los sectores altos del estadio.

Domingo 7 de junio (Segunda Noche):

Ligero descenso térmico con una máxima de 15°C y una mínima de 13°C. La probabilidad de precipitaciones desciende al 30%, aunque el reporte indica chances de lluvia débil durante todo el día.

Se mantendrá constante del cuadrante este con ráfagas de hasta 46 km/h, afectando principalmente a las tribunas superiores y el campo.

Guía de servicio: qué tener en cuenta antes de ir al show de Lali

Para agilizar el flujo de público en los controles públicos y privados sobre la Av. Figueroa Alcorta 7597, River Plate dispone de accesos específicos según la ubicación de tu entrada:

Tribuna Belgrano (Alta, Media y Baja): El ingreso se realiza exclusivamente por Av. del Libertador y Udaondo , o a través del Puente Labruna .

El ingreso se realiza exclusivamente por , o a través del . Tribuna San Martín (Alta, Media y Baja): Acceso habilitado por Av. Figueroa Alcorta y Monroe , o ingresando por Puente Labruna hacia el Playón Sívori.

Acceso habilitado por , o ingresando por hacia el Playón Sívori. Tribuna Sívori (Alta, Media y Baja): Ingreso general por Puente Labruna . Para los sectores Media y Baja, también se puede optar por la esquina de Udaondo y Av. del Libertador .

Ingreso general por . Para los sectores Media y Baja, también se puede optar por la esquina de . Sector Campo: Se recomienda revisar la señalización del operativo en las inmediaciones y la indicación específica impresa en el ticket.

Para que la experiencia en el Monumental sea óptima, la producción del show emitió una serie de recomendaciones prácticas para los asistentes: