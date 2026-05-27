Gobierno designó a Facundo Partemi como nuevo vocal en Parques Nacionales

El Gobierno nacional designó al licenciado Facundo Partemi como nuevo vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 393/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La designación se produjo luego de que el ingeniero Walter Rubén Scibilia presentara su renuncia al cargo que ocupaba dentro del organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la secretaría de Turismo y Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Facundo Partemi será el nuevo vocal en la Administración de Parques Nacionales: los detalles

Según se indicó en el decreto, Partemi fue propuesto por el ministerio de Defensa y ocupará el cargo “por un período de ley”, tal como establece la normativa vigente para los integrantes del Directorio de la Administración de Parques Nacionales.

La Administración de Parques Nacionales es el organismo encargado de conservar los parques nacionales, monumentos naturales y reservas naturales distribuidos en todo el territorio argentino. Además, tiene la responsabilidad de implementar políticas de preservación ambiental y uso sostenible de las áreas protegidas.

La estructura del Directorio contempla un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de distintos organismos del Estado, según lo establecido por la Ley 22.351.

Días atrás también fueron oficializadas otras designaciones de vocales dentro del Directorio, en medio de una reorganización impulsada por el Gobierno nacional.