Nuevos precios en Parques Nacionales de la Patagonia: cuánto cuesta la entrada y quiénes no pagan

Controles en el acceso. Los nuevos valores regirán para más de 15 áreas protegidas y buscan financiar mejoras en senderos y servicios de seguridad. (Foto: gentileza)

A partir de junio de 2026, visitar las áreas protegidas de Argentina (incluidas las de la Patagonia) tendrá un nuevo costo. Según lo dispuesto en la resolución 132/2026 publicada en el Boletín Oficial este 15 de mayo de 2026, la Administración de Parques Nacionales (APN) actualizará los montos de acceso con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar los senderos y garantizar los estándares de seguridad en más de 15 reservas de todo el país.

El nuevo esquema de cobro busca dar respuesta al incremento de visitas en puntos clave como Nahuel Huapi, Los Glaciares e Iguazú, además de reforzar los servicios en parques de reciente crecimiento como Iberá y Los Cardones. Es importante destacar que los tickets adquiridos antes de la publicación de esta resolución mantendrán su valor original al momento de la compra.

Tarifas de Parques Nacionales 2026: cuánto costará visitar Iguazú, Nahuel Huapi y Los Glaciares desde junio

Los valores de la entrada general (sin descuentos por residencia o categoría) varían según el área protegida, siendo las reservas del sur y las Cataratas del Iguazú las que presentan los montos más elevados:

Parque Nacional Iguazú: $60.000.



$60.000. Parque Nacional Los Glaciares: $50.000.



$50.000. Parque Nacional Tierra del Fuego: $40.000.



$40.000. Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo: $35.000.



$35.000. El Palmar, Talampaya, Iberá y Los Cardones (entre otros): $25.000.

Para los residentes nacionales, provinciales y estudiantes, se aplicarán las tarifas diferenciadas habituales, las cuales se determinan al momento de presentar el DNI o pasaporte vigente en las boleterías o portales de venta web.

Flexipass y Pase Anual: las opciones para ahorrar en el segundo día de visita

La resolución firmada por las autoridades de la APN incorpora herramientas para fomentar estadías más largas y visitas recurrentes. Uno de los beneficios principales es la bonificación del 50% para el segundo día de visita, aplicable en la mayoría de los parques (incluyendo los de la región cordillerana) si el segundo ingreso se realiza dentro de las 72 horas posteriores al primero.

Además, se destacan dos modalidades de compra estratégica:

Flexipass: Permite a los visitantes adquirir pases de 3 días (pagando solo 2) o de 7 días (pagando 3,5). Estos pueden utilizarse en un mismo parque de forma consecutiva o alternada dentro de un plazo de seis meses.

Pase Anual: Por el valor equivalente a cinco días de la categoría adquirida, el usuario obtiene acceso ilimitado a todos los parques nacionales del país durante 12 meses. Esta opción solo está disponible a través de la venta web oficial.

Descuentos y pases libres: la lista completa de quiénes no pagan entrada

El sistema nacional de áreas protegidas mantiene una política de exención de pago para determinados grupos, siempre que acrediten su condición con la documentación correspondiente (DNI con domicilio actualizado, Certificado Único de Discapacidad o carnet de jubilado):

Jubilados y pensionados con DNI argentino y domicilio en el país.



con DNI argentino y domicilio en el país. Niños menores de seis años (sin distinción de nacionalidad).



(sin distinción de nacionalidad). Personas con discapacidad (incluye un acompañante si el certificado CUD así lo indica).



(incluye un acompañante si el certificado CUD así lo indica). Residentes locales: según la normativa específica de cada área protegida (beneficio clave para los vecinos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y El Bolsón).



según la normativa específica de cada área protegida (beneficio clave para los vecinos de Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y El Bolsón). Veteranos de la Guerra de Malvinas y alumnos de visitas educativas debidamente acreditadas.

Desde la administración recordaron que para acceder a cualquier categoría tarifaria es obligatorio presentar el documento de identidad físico o digital, y que los beneficios no son acumulables entre sí.