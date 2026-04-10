¿Vuelve el viento al Alto Valle?: el pronóstico para este fin de semana que incluye frío y ráfagas de hasta 50 km/h
El otoño regala un alivio térmico este viernes y sábado en Neuquén y Río Negro, con temperaturas casi de verano. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el viento será el protagonista del domingo, marcando un nuevo descenso del termómetro.
El Alto Valle se prepara para un fin de semana de contrastes marcados. Si tenías planes al aire libre, lo ideal será aprovecharlos antes de que el viento «rompa» la estabilidad. Según el reporte oficial, pasaremos de tardes de remera a un domingo gris y ventoso que nos devolverá a la realidad estacional.
Las próximas 48 horas serán las mejores de la semana para disfrutar de paseos y actividades recreativas.
- Viernes 10 (Hoy): una jornada impecable con una máxima de 27°C y sol. El viento estará prácticamente ausente (máximas de 12 km/h), ideal para el Paseo de la Costa o las bardas.
- Sábado 11: será el pico de calor. El termómetro trepará hasta los 28°C bajo un cielo ligeramente nublado. Hacia la noche el clima empezará a cambiar: el viento comenzará a soplar con ráfagas de hasta 50 km/h, avisando que el frente frío está llegando.
Domingo 12: vuelve el viento y baja la temperatura en el Alto Valle
El cierre del fin de semana será mucho más hostil en Neuquén, Cipolletti y Roca:
- Descenso brusco: la máxima caerá 7 grados, situándose en apenas 21°C.
- Ráfagas persistentes: el viento no dará tregua durante todo el domingo, manteniendo ráfagas constantes de 50 km/h. La franja horaria más complicada será la tarde-noche, cuando la sensación térmica sea mucho más baja debido al aire del sector oeste.
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