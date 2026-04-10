¿Vuelve el viento al Alto Valle?: el pronóstico para este fin de semana que incluye frío y ráfagas de hasta 50 km/h

El Alto Valle se prepara para un fin de semana de contrastes marcados. Si tenías planes al aire libre, lo ideal será aprovecharlos antes de que el viento «rompa» la estabilidad. Según el reporte oficial, pasaremos de tardes de remera a un domingo gris y ventoso que nos devolverá a la realidad estacional.

Las próximas 48 horas serán las mejores de la semana para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

Viernes 10 (Hoy): una jornada impecable con una máxima de 27°C y sol. El viento estará prácticamente ausente (máximas de 12 km/h), ideal para el Paseo de la Costa o las bardas.

una jornada impecable con una máxima de y sol. El viento estará prácticamente ausente (máximas de 12 km/h), ideal para el Paseo de la Costa o las bardas. Sábado 11: será el pico de calor. El termómetro trepará hasta los 28°C bajo un cielo ligeramente nublado. Hacia la noche el clima empezará a cambiar: el viento comenzará a soplar con ráfagas de hasta 50 km/h, avisando que el frente frío está llegando.

Domingo 12: vuelve el viento y baja la temperatura en el Alto Valle

El cierre del fin de semana será mucho más hostil en Neuquén, Cipolletti y Roca: