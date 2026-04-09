Del frío al calor, giro climático en el norte de la Patagonia: vuelven los 30°C al Alto Valle, ¿qué pasa con el viento?

Después de varios días de mañanas frescas, la Patagonia norte se prepara para atravesar otro cambio de aire drástico donde dominarán las altas presiones consolidando un escenario de tiempo estable, con cielo despejado y temperaturas más cálidas, ideales para disfrutar al aire libre.

Este jueves 9 de abril en el Alto Valle se prevén máximas que rozarán los 30°C, pero el viento también estará presente. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este 9 de abril

De acuerdo al pronóstico, este jueves 9 de abril la temperatura máxima en Neuquén y Roca alcanzará los 27°C durante la tarde. Por su parte, la mínima se posicionará en los 9°C en ambas localidades, ofreciendo un inicio de jornada fresco que dará paso a una tarde de calor.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN recalcó que las probabilidades durante este día se mantienen en 0%, por lo que se descarta la presencia de lluvia.

Por el viento, se pronostican velocidades que oscilarán entre los 21 y 23 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad se mantendrá moderada, con velocidades constantes provenientes principalmente del sector sudoeste y sudeste. Las ráfagas durante la noche serán de 42 Km/h.