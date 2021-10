Si sos adulto y querés hacer algún deporte, enterate qué es el newcom

El newcom es sinónimo de integración y diversión en adultos y adultos mayores. Esta disciplina que se la conoce como vóley adaptado se encuentra en pleno desarrollo en Roca.

Un grupo entusiasta encontró un espacio en el CEM 43 para desarrollar la actividad y el interés crece en las distintas edades.

Así surgió el equipo Sinergia que actualmente cuenta con 40 jugadores, dentro de una franja etaria que oscila entre los 50 y más 60 años.

El interés por sumarse es cada vez mayor y el espacio está abierto para incorporar nuevas categorías. Al frente está el profesor Jonatan Ahumada, quien hace unos meses arribó desde Mendoza y se instaló en la zona para brindar sus conocimientos y desarrollar este deporte. En diálogo con LA COMUNA el entrenador brindó detalles sobre esta disciplina que suma adeptos de distintas edades.

P- ¿Qué es el newcom?

R- Es vóley adaptado para adultos mayores que comenzó hace un tiempo para personas mayores de 60 años. Después surgió la necesidad de ir bajando categorías por la cantidad de gente que comenzó a practicar y no cumplió con esa franja de edad. Pasó con la categoría +50 y ahora hay categoría +40 años y en algunos lugares hay +30 y +20. También hoy tenemos + 70 años”.

P- ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con el vóley clásico?

R- Es adaptado porque en lugar de rematar o saltar a bloquear la pelota se recepciona con ambas manos y se pueden hacer pases al igual que el vóley y tenés 4 segundos para lanzar. Está permitido hacer amagues antes de lanzar el balón al campo rival. El sistema de juego es igual al vóley tradicional. El partido se juega al mejor de tres sets, los primeros dos a quince puntos con una diferencia máxima de dos y en el caso de un tercero se disputa un tiebreak a diez puntos.

P- No condiciona el hecho de no tener nociones de vóley?

R- Hay mucha gente que en el equipo precompetitivo nunca hizo newcom y ningún deporte en su vida. Nos encontramos con personas que trabajaron toda su vida y llegan a jubilarse y para ocupar el tiempo deciden hacer una actividad y el newcom es un deporte tranquilo y rápido de aprender. No tiene condicionantes. Hay que tener ganas y actitud para ir a los entrenamientos y aprender el juego.

P- ¿Cuantos grupos están a tu cargo y cómo es el trabajo?

R- Tenemos dos grupos a cargo. Uno que es competitivo y está entrenando fuerte para jugar en distintos torneos nacionales. Otro grupo precompetitivo que es inicial y con este equipo participamos en certámenes regionales o locales. Hacemos encuentros con localidades vecinas. La semana pasada tuvimos uno con Cipolletti y hemos estado con Mainqué, Chichinales, Belisle, Lamarque y Darwin. Con el equipo de competencia ya estuvimos en dos torneos. En el primero fuimos a San Javier, Mendoza, y quedamos en un cuarto puesto. Una buena ubicación para un equipo novato que lleva apenas dos meses de entrenamiento.

P- ¿Cuál es el objetivo?

R- El objetivo principal que nos planteamos es disfrutar de la posibilidad de hacer deporte. Disfrutar del compañerismo, de la solidaridad e integrar un grupo o un equipo. Disfrutar los beneficios que nos brinda este deporte, que no solamente son los de hacer actividad física, sino que tiene que ver con la social y conocer nuevas personas. Además, del beneficio psicológico ya que muchas personas salen de problemas con la depresión o muchos adultos mayores que se jubilan y no saben que hacer con el tiempo libre y se sienten menos útiles. En esta disciplina se sienten útiles socialmente y pueden seguir mejorando e integrar un grupo que es fundamental.

P- ¿Cómo continúan?

R- Para fines de octubre tenemos un torneo en Choele Choel, en noviembre tenemos un nacional en Córdoba y luego en Lamarque y San Javier en el mismo mes. Después se viene el beach newcom en diciembre, que se juega en la arena con cuatro jugadores y en una chancha de 7 metros por 7. Nos paramos cuando se cierra nos vamos a la arena.