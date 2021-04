Sigue hoy la reunión entre Gobierno y Salud: volverán los cortes en Neuquén si no hay respuesta

Actualizada 12:52

La mediación que hubo anoche entre el Gobierno y los Autoconvocados de Salud en Ciudad Judicial no tuvo ningún avance y pasó luego a un cuarto intermedio para esta mañana. Los manifestantes repudiaron que no se hizo ninguna propuesta ayer a su reclamo de aumento salarial y que lo mismo ocurre en el nuevo encuentro que tiene lugar en estos momentos en la sede ubicada en Leloir. Adelantaron que se profundizarán las medidas de fuerza de no haber una solución. Se mantienen cortes totales en ruta 22 a la altura de Zapala y otro en Cutral Co.

"En la mediación en fiscalia tanto Merlo como Peve siguen sin traer propuesta salarial, siguen sin darnos respuesta, a pesar de la flexibilización de las medidas en algunos piquetes entre el día de ayer y hoy. El Gobierno no tiene voluntad de diálogo", indicó Javier Lombardo, referente del hospital Heller que participa de la reunión que tiene lugar hoy.

“Sino salimos de acá con una convocatoria salarial y los convoco a todos a reforzar los cortes. Organicemos a la juventud. Avisen a sus vecinos. Vamos a cortar todo Neuquén y que se pudra todo”, anunció este mediodía Marco Campos, uno de los delegados del grupo que lleva adelante la protesta, al salir de la Ciudad Judicial ante los presentes que siguen desde las afueras de la sede la reunión entre Salud y los funcionarios provinciales.

“El Gobierno prácticamente está pidiendo que abandonemos las medidas de fuerza, a cambio de nada”, sostuvo Marco Campos.

Los delegados luego de detallarle a los trabajadores de Salud que acompañan desde afuera del edificio judicial, lo hablado en la reunión con los funcionarios provinciales, volvieron a ingresar a la sala donde continúa el encuentro con el Gobierno.

Hay asambleas que definieron continuar con los bloqueos en las rutas hasta que haya una respuesta a las demandas y otras liberaron los pasos apostados al costado del camino aguardando lo que pueda ocurrir en la mediación de hoy. Los cortes en inmediaciones de Añelo se levantaron a la espera de una definición puertas adentro de la Ciudad Judicial.

En estos momentos hay un corte total sobre ruta 22 a la altura de Zapala y otro en la zona de Cutral Co y Plaza Huincul. Se incluye un bloqueo en el acceso a la refinería de YPF de la localidad petrolera.

“Puras cosas generales se nos dijo pero en ningún momento se plantea una solución concreta. Se dijo solo de una mesa técnica para ver lo que habíamos planteado. El Gobierno sigue con la misma línea de desconocer el reclamo de los trabajadores de salud", señaló Campos tras el encuentro que culminó alrededor de la 1 de la mañana en la sede en Leloir al 500.

"Es indignante. Parece que se ríen de los trabajadores de la primera línea", expresó.

La reunión de ayer fue coordinada por el director de la oficina de Mediación y Conciliación Ulf Nordenstahl y la subdirectora Cecilia Basterrechea. Por el lado de la Provincia participaron las ministras de Salud, Andrea Peve, y de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo. Por el lado de los trabajadores estuvieron presentes veinte delegados de las diversas zonas sanitarias.

El reclamo de los autoconvocados de Salud lleva ya 42 días y los puntos principales de las demandas son la recomposición salarial, el pase a planta de trabajadores y mejoras en las condiciones laborales. El conflicto detonó tras el acuerdo del Gobierno con ATE y UPCN de un incremento en los sueldos de un 15% (que desde Provincia se asegura que es de un 25%). El sector disidente del gremio lo rechaza por considerarlo insuficiente.

Medidas flexibilizadas por la mediación

Ante la reunión que se realizó ayer en Ciudad Judicial , convocada por la Fiscalía, se decidió desde el grupo de Autoconvocados flexibilizar los bloqueos sobre las rutas.

Hubo otros que estuvieron activos, fue el caso del corte sobre ruta 17 en el acceso a Añelo, en la ruta 237 en Piedra del Águila y en la 22 en Zapala.

