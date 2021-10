Silvina Luna dijo que Fernando Gago fue su peor novio famoso

Fernando Gago, exjugador de fútbol y actual entrenador de Racing, volvió a quedar en el centro de la escena. Es que anoche en PH la modelo Silvina Luna dijo que el exBoca fue el peor novio famoso que tuvo.

“No sé si tuve tantos novios famosos”, gambeteó en principio Luna, pero tiempo después dio más detalles de su fugaz relación con Gago, que tuvo lugar durante 2006.

“Voy a traer un tema actual”, continuó Luna. “Ahora salió todo lo de Gago, y en su momento, cuando yo tuve una relación con él, yo estaba enganchada, teníamos una relación. Entonces en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, con Micaela Vázquez”, recordó.

“Mica Vázquez lo recuerda pésimo también, el otro día dijo se casó con Gisela (Dulko) apenas cortó con ella. Lo odia”, aportó Tamara Pettinato, otra invitada del programa.

“El otro día escuché eso y me acordé que a mi me hizo una cosita así”, siguió Luna. Y continuó: “Me enteré que tenía una relación a dos puntas y me enteré por las revistas que salía con Mica. Pero fue hace mucho”.

“¿Podemos decir que Gago fue tu peor novio?”, preguntó Pettinato. “Ponele”, cerró la modelo.