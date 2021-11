Sin control de precios, no hay paritaria que aguante

Expreso mi respaldo al congelamiento de precios de un número de 1432 productos de consumo familiar, alimentos, productos de higiene personal y de limpieza, dispuesto por Resolución de la Secretaría de Comercio Interior y por el Decreto 745/2021 del Poder Ejecutivo Nacional a partir del 1 de octubre.

Si no se controlan los precios hasta el mes de enero como se ha acordado con gran cantidad de industrias y grupos comerciales, no hay paritaria que aguante ni que baste.

Un amplio espectro de entidades adhirió a la fijación de precios y condenó las amenazas de desabastecimiento del poder económico. Un importante número de cámaras pymes se plantean unificar al sector y desafiar la representación de los sectores concentrados. Anunciaron su firme apoyo a la política de congelamiento de precios y repudiaron “vehementemente las amenazas vertidas por dirigentes del poder económico advirtiendo sobre desabastecimiento”. Los referentes del sector levantan la lucha contra la inflación como un emblema para delinear las responsabilidades y “demostrarle a todas las pymes que ellos también son víctimas de las políticas de las empresas más poderosas”.

Es el momento -dicen los dirigentes pymes- de tomar posición frente a los temas centrales de la economía, como la inflación y el acuerdo con el FMI, “acompañando al gobierno pero también reclamando el reconocimiento de un espacio, porque es necesario un pacto social y económico con todos los sectores y no exclusivamente con los que no sólo se oponen a la fijación de precios máximos, sólo en función de imponer mayores prebendas para ellos”.

Graciela Landriscini

Diputada nacional FdT

Cipolletti