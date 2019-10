Sin Weretilneck, se realizan en Regina las jornadas sobre economías regionales

Pese a que se esperaba la presencia del gobernador rionegrino, ya se anticipó que no asistiría a las Jornadas sobre economías regionales que la CAME organizó para hoy en Regina.

En lugar de Alberto Weretilneck, esperan contar con la voz del vicegobernador electo, Alejandro Palmieri.

Entre los puntos de vista, se cuestionó la diferencia en el trato de la AFIP: "Cuando sos deudor no dudan en arrancarnos la cabeza, en cambio cuando sos provedor o cobrador, se toma sus tiempos", dijo uno de los consultados en la rueda de consultas.

El suministro de energía eléctrica es otro de los puntos en debate: "las tarifas son de acuerdo a una alta calidad de servicio, sin embargo la empresa Edersa no ha realizado las inversiones necesarias en la zona", opinó Daniel González (gerente Jugos S.A.). "No hay energía más cara que la que no se tiene", sentenció.

Ante la presencia de referentes del sector, se esperaba ir abordando las diferentes temáticas, según el presente cronograma: