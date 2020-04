Sitrajur repudió la postergación de las paritarias

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro repudió "la decisión unilateral" de la Secretaría de Trabajo de la provincia de suspender todas las reuniones paritarias previstas para este mes.

El gremio hizo referencia a los encuentros fijados para este miércoles y para el 29 de abril "fecha que no está alcanzada por el momento por ninguna medida excepcional".

Para Sitrajur se trata "no sólo de una medida unilateral, sino que se toma sin tener facultades para ello y de manera inconsulta se superpone a la voluntad de las partes (SITRAJUR y STJ-Procuración)".

A través de un comunicado que lleva las firmas de Emiliano Sanhueza (secretario General), Adriana Saber (secretaria Adjunta) y Milena Maglione (cosecretaria Adjunta) indican que "somos conscientes de la situación de pandemia, de la necesidad del aislamiento social y es en virtud de ello que hemos reclamado permanentemente a nuestra patronal las medidas pertinentes, y consecuentes con ello también solicitamos el adelantamiento de las paritarias".

Esta suspensión representa un hecho gravísimo que no sólo afecta a trabajadores y trabajadoras judiciales y a la herramienta sindical, sino que se torna un peligroso precedente para que el resto de las patronales". Comunicado de Sitrajur.

Explicaron que desde la Secretaria de Trabajo la respuesta fue que ya estaban fijadas las fechas, por eso se preguntan: "¿Qué cambió en estos últimos dos días para que se tome semejante determinación como lo es suspender las paritarias?, ¿Tendrá que ver con la incomoda posición en la que está nuestra patronal la que ha venido ignorando la voz de trabajadoras y trabajadores judiciales?. ¿Será que les incomoda que en el ámbito en el que son pares tengan que escuchar nuestras justas demandas? ¿Será que no tienen respuesta para cuestiones tan elementales como porqué muchos funcionarios insisten en que lxs trabajadorxs judiciales asistan a sus lugares de trabajo a realizar tareas de mero trámite o archivo violando la cuarentena y las normas sanitarias, exponiéndolos al contagio a ellos, sus familias y a la comunidad?".

Plantearon también que "los sectores vulnerables de la sociedad necesitan acceder a la justicia. Y es por ello que se estableció un régimen de feria para atenderlos debidamente" y sostuvieron que "quienes resuelven, dictan sentencia y deciden sobre los planteos no somos los trabajadores sino los funcionarios, jueces y juezas. Nosotros no tenemos esas facultades y por tanto no somos responsables de las moras que en ese aspecto resulten en este tiempo".

Agregaron que "la excepcionalidad generada por la pandemia no puede ser excusa para que una patronal modifique condiciones de trabajo en forma unilateral (empeorándolas), ni para eliminar ámbitos de dialogo construidos con lucha como lo es el paritario".

En ese sentido recordaron que "no se suspendió la vigencia de ninguna ley y mucho menos la de la 5009 de convenio colectivo. Sostenemos que esta suspensión representa un hecho gravísimo que no sólo afecta a trabajadores y trabajadoras judiciales y a la herramienta sindical, sino que se torna un peligroso precedente para que el resto de las patronales tanto públicas como privadas se tomen la atribución de negarse a la negociación colectiva".