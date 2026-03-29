125 años de Río Colorado: comunidad fuerte y que no se rinde

En un contexto de desafíos económicos y de participación ciudadana a nivel regional, Río Colorado celebra un entramado social de clubes, instituciones y juntas vecinales que la convierten en una comunidad de fuertes lazos. Reconocen que la distancia del resto de zonas urbanas de la provincia muchas veces les jugó en contra, pero hoy el panorama es diferente y por eso valoran cada oportunidad.

Duilio Minieri es el actual intendente de este sitio, que celebra 125 años de vida institucional, habitado por unos 18 mil habitantes, según las estimaciones locales. Junto a su equipo, desde la sede del municipio frente a la Plaza San Martín, articulan las posibles respuestas frente a necesidades de todo tipo, pero que hoy encuentran la prioridad en la mejora de servicios esenciales.

Por eso la gestión valora cada tarea conjunta que se pudo realizar en este tiempo con el Gobierno provincial, para lograr obras reclamadas hace tiempo y que aportan a la calidad de vida de los vecinos. La labor en torno al Plan Director de Desagües Cloacales es una de ellas, que funcionará con una proyección para los próximos 20 años, gracias a la ampliación de la planta depuradora, nuevas estaciones de bombeo y las tareas en redes domiciliarias y reparación de conectores. Se la sumó a la reparación de las filtraciones en el techo del hospital público y a la incorporación de un nuevo transformador para incrementar la capacidad de la Estación de Energía.

“Se trata de medidas estratégicas para el crecimiento de la ciudad (…) ¿Cómo proyectar avanzar en el Parque Industrial si no contamos con el suministro eléctrico necesario?”, planteó Minieri, reconociendo además el esfuerzo de la Cooperativa a cargo del servicio para lograr este beneficio. Junto a estas posibilidades, se trabaja además en la refacción y reparación de espacios verdes, cordones cuneta, la compra de vehículos para la planta municipal y la apertura de oficinas provinciales como la División de Toxicomanía y una sede de los CRAIA (Centros Rionegrinos de Abordaje Integral de Adicciones).

Mientras se completaban los preparativos de cara a los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad, el jefe comunal reivindicó el potencial que esa grilla de tres días representa para comerciantes, emprendedores y artesanos, tanto locales como los que llegan desde el Alto Valle, Buenos Aires y La Pampa.

La Plaza San Martín, punto de encuentro y celebración. Foto: Gentileza Municipio.

Duilio Minieri, actual jefe comunal. Foto: Gentileza Municipio.

De carácter colectivo y comunitario, el evento ofrece apoyo y convocatoria, respaldada por los artistas de alcance nacional que subirán al escenario armado en el predio de la Pista de Atletismo, pero también se le dio relevancia a la cultura zonal, como un rubro de valiosa presencia y trayectoria en tantos años de historia.

Consciente del impacto positivo que tiene en toda la provincia el desarrollo energético al que apuntan las autoridades desde Viedma, Minieri reconoció por otra parte los beneficios que esto genera, pero insistió en que eso no modifica la identidad de esta región, en la que aún late con fuerza el perfil productivo ligado a la ganadería, el cultivo, la vitivinicultura y el turismo rural.

Foto: Gentileza Municipio.

Foto: Gentileza Municipio.

Con 1300 plazas habilitadas en total, junto a las disponibles en La Adela, la oferta para visitantes de cercanía y de provincias como Córdoba y Buenos Aires se afianza, mientras en cada chacra y establecimiento, se sostiene la producción de más y mejores alimentos y forrajes, con tecnología y nuevas técnicas.

Convencido de la tranquilidad, la seguridad y la belleza de los paisajes que les ofrece la naturaleza, el titular del Ejecutivo reafirmó el potencial que ve en sus vecinos para ir por más, por lo que los invitó a sumarse desde el compromiso ciudadano, para esos sueños que hoy parecen imposibles, puedan convertirse en realidad.