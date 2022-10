A 27 años, impulsan que el Abrazo al río Limay integre las currículas escolares

Adultos, pero sobre todo muchos chicos, recordaron este martes los 27 años del primer Abrazo al Limay. Ese 8 de octubre de 1995, alrededor de 5.000 personas se congregaban en la naciente del río Limay para rechazar la construcción de la represa Segunda Angostura, impulsada durante el gobierno de Carlos Menem. La negativa de la comunidad logró frenar ese proyecto.

«27 años después seguimos celebrando que el objetivo sigue cumpliéndose, pero debemos estar atentos y debemos continuar con este legado. Tenemos la fuerza de que la Segunda Angostura nunca, jamás, sea construida», destacó la intendenta de Dina Huapi, Mónica Balseiro en el acto.

Jorge Vienni, uno de los impulsores de Comunidad Cuenca del Limay, aseguró que este año se concretó un «milagro inesperado» en relación al Abrazo del Limay. “El dos de octubre se hacía un encuentro intercultural en el Salón de Usos Múltiples de Dina Huapi coros de La Angostura, Bariloche, Dina Huapi y uno de niños. Cantaron la canción Dulce Limay, pero lograron una fusión hermosa con una versión propia”, relató Vienni.

Foto: gentileza

Al encuentro llamado “Ecos del agua”, fueron invitados tres integrantes de la Comunidad del Limay -que, con los años, se disolvió- para charlar sobre el Abrazo al Limay. En ese momento, se dieron cuenta de la necesidad de brindar charlas en las escuelas de Dina Huapi para recordar ese acto que puso fin al proyecto de la represa.

“Los profesores estaban interesados en recibir información. Pero en un momento preguntamos a los chicos si sabíamos de qué estábamos hablando y admitieron que no tenían idea. Les mostramos las tapas de los diarios de esta época, les contamos y les pedimos volver a reunirnos hoy en el río porque hoy la defensa del río sigue”, advirtió Vienni emocionado.

Esta mañana, los chicos comenzaron a llegar y la postal les recordó a los protagonistas aquel 8 de octubre de 1995 cuando los pobladores de Traful, Pilcaniyeu, Perito Moreno y otras localidades cercanas comenzaron a llegar -muchos a caballo- para decir no.

“Si no tenemos una reacción como la que tuvimos en ese momento esto puede ser doloroso. Cuando se hizo el abrazo al río hace 27 años, no teníamos esta telefonía y la parafernalia de las redes sociales. No era fácil reunirse. Hoy se teje desde otro lugar. Pero no nos dimos cuenta y nos fuimos alejando de los pibes y si no avanzamos, es tiempo perdido. Los adultos habremos fracasado. Hay que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos”, planteó.

Vienni definió aquel primer encuentro como “una convocatoria con un compromiso verbal y épico”. “Pensamos que seríamos 40 y fueron 5000. Hay que trabajar para que esto integre las currículas de las escuelas en toda la provincia. ¿Por qué? Porque este proyecto de la Segunda Angostura nunca se retiró”, dijo.

Foto: gentileza