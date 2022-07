A casi un mes de la explosión en Cona Niyeu el enfermero Centeno continúa con su buena recuperación

Arcenio Centeno, el enfermero que resultó con serias heridas tras la explosión del ocurrida el 22 de junio en el Centro de Salud de Cona Niyeu, se recupera en el Sanatorio Güemes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Las quemaduras se recuperan bien. En este momento lo que más me molesta es la vista, siento como una arenilla, un cuerpo extraño» sostuvo el enfermero que recibió las primeras atenciones en el lugar del accidente, pasó luego por los hospitales de Sierra Grande y Viedma, hasta que se decidió su traslado a un centro de mayor complejidad donde estuvo entubado e internado en terapia intensiva.

Centeno es auxiliar de enfermería desde hace 33 años y desde 2001 es el encargado del Centro de Atención Primaria de Cona Niyeu, actividad que dijo que «no es para cualquiera. Yo soy de la región, pero muchos llegan y están muy poco tiempo, no aguantan».

En su lugar de internación fue visitado por Esterea González, trabajadora de la salud rionegrina y actual secretaria de Finanzas de ATE, a quien le indicó que «veníamos reclamando por las condiciones. El puesto periférico tiene muchos años y se estaban cuarteando todas las paredes, las puertas no se cerraban, todo era un tema y estábamos cada vez peor. Con el tiempo el comisionado se decidió a arreglarlo y por eso nos dieron otro lugar a donde atender a la gente: una vivienda cedida por la Escuela, que tenía clausurado el gas. Nos llevaron caloventores pero no daban abasto, entonces nos trajeron un tubo grande de 50 kilos de gas”.

Centeno recordó que aquel día «empezó a perder gas y no había como pararlo. Explotó todo, no quedó nada. No sé cómo salimos, nos salvamos de milagro».

Por su parte, Gonzpalez explicó que «Estuvimos visitándolo, algo que él había pedido también para saber cómo sigue su situación, y allí fuimos como sindicato para que pueda evacuar toda sus dudas y consultas» y agregó que «queda de manifiesto la precariedad en la que están nuestros compañeros de estos parajes, donde cumplen todo tipo de tareas, poniendo en incluso su vida en riesgo».