A cuánto aumentarían las licencias por maternidad y paternidad si se aprueba el proyecto que debate Diputados

La mañana del 22 de abril del 2021, casi 48 horas después de que naciera mi hija, se me partía la cabeza: claro, casi no había dormido las tres noches anteriores. Era un jueves y ya se habían cumplido los dos días de licencia por paternidad que rigen en la Argentina. Un tema que desde este martes 16 de mayo comienza a rever el Congreso.

Desde este martes, las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados tratan 47 proyectos diferentes referidos a las tareas de cuidado, que proponen, de distintas maneras, las licencias ante un nacimiento (tanto de madres como de padres, como así también de quienes adoptan o de casos especiales, como de nacimientos de riesgo).

Argentina tiene la licencia por paternidad más corta de Sudamérica: en Paraguay y Venezuela, por ejemplo, tienen dos semanas.

Las comisiones de Diputados buscarán un dictamen unificado entre los distintos proyectos presentados. El más conocido es el que presentó hace ya más de un año el Poder Ejecutivo Nacional y que crea el Sistema Integral de Cuidados de Argentina con perspectiva de género (Sinca).

La iniciativa contempla una serie de aumentos —en algunos casos paulatinos— a las licencias existentes (el Estado se haría cargo de las licencias en cada caso):

Punto por punto

– Las madres pasarían de contar con una licencia paga de 90 días a 126 días apenas comience a regir la ley.

– Los padres o personas no gestantes pasarían de los 2 días actuales a 15 días apenas sancionada la ley y a 90 días en un plazo de 8 años.

– Quienes adopten tendrán 90 días de licencia (hoy no tienen ni uno).

– Monotributistas gestantes, monotributistas sociales y autónomos tendrán 126 días (hoy no tienen ni uno).

– Monotributistas no gestantes tendrán 15 días apenas la ley entre en vigencia y 90 días en un plazo de 8 años (hoy no tienen ni uno).

Este proyecto de ley es apoyado por la Campaña Paternar, compuesta por diversas organizaciones sociales, agrupaciones civiles y con el apoyo de los sindicatos. Para Matías Criado, que integra la campaña desde la agrupación Paternando, la campaña busca “la igualdad de derechos y reconocer la importancia de los varones en el cuidado”.

“Vemos que hay muchas resistencias en torno a ver las licencias como un gasto y que los varones no tenemos nada que hacer en casa ‘ayudando’. Claramente, cambiar el paradigma de la ayuda por uno de la responsabilidad que nos cabe como padres sigue siendo una raíz dura de romper”, dice Criado sobre los desafíos que avizora en el tratamiento del proyecto de ley.

Por otro lado, agrega: “Los bebés recién nacidos requieren del cuidado responsable de ambos, padres y madres, sea cual sea su situación financiera. Por eso el proyecto contempla a las personas monotributistas, a trabajadores informales, familias diversas y adopciones. Es decir, busca reparar la desigualdad en todos los hogares del país”.

Los proyectos de ley que se tratarán responden a un proceso de toma de conciencia por parte de la sociedad.

“Hace rato que los varones hacemos malabares para estar presentes: desde tomarnos más días de vacaciones, licencias sin goce de sueldo o pedir ayuda a la.familia. Y aunque aún el cuidado de niños y niñas es mayoritariamente realizado por mujeres (más del doble), los varones lentamente vamos entrando a ocupar un rol diferente en el hogar”, considera Criado.

“Recuerdo que me imaginé qué ocurriría si, en lugar de periodista, fuese, por ejemplo, chofer y, en el estado en el que estaba, hubiese tenido que manejar un colectivo con decenas de personas a bordo”, me pregunté en esta nota que escribí para mi primer Día del Padre. Hace dos años pude tomarme algunos días libres más (dos semanas en total), que me hicieron dar cuenta de cuán imperioso es aumentar las licencias de los padres. Y no solo para los padres: también para las madres y nuestros hijos e hijas.

