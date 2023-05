A pesar del aumento, sigue la demanda de alquileres en Roca

En Roca, la actividad de las inmobiliarias sigue siendo incesante y a pesar de los incrementos anuales en los valores de los alquileres y la inflación, la búsqueda continúa. Por un lado, referentes de la actividad aseguraron que el negocio no ha sufrido grandes alteraciones, mientras que otras fuentes, indicaron que los valores bajaron.

Horacio Esteva -de la inmobiliaria Catoria-García aseguró que la prioridad de muchos inquilinos sigue siendo la búsqueda de una vivienda con dos habitaciones o más, y con patio. «La gente opta por dejar los departamentos y buscar una casa con una parrilla», explicó el martillero quien aseguró que las variaciones en la economía y la nueva ley de alquileres no alteró mucho la actividad.

«La gente se acostumbra y paga el incremento», reconoció Esteva aunque siempre surge alguna queja de por medio que es habitual cuando se le informa al inquilino que el valor del alquiler se duplica a los 12 meses.

Y en este sentido explicó que el incremento del 100 % termina generando problemas no sólo para la persona que tiene que pagar sino también para el propietario del inmueble que muchas veces observa cómo esa suma de dinero va perdiendo valor frente a los índices de inflación.

Uno de los rubros que sufrió alteraciones en los últimos meses fue el de departamentos destinados a estudiantes universitarios. Muchos padres decidieron buscar opciones más baratas con valores que llegan a los 50.000 o 55.000 pesos para bajar costos más allá de la cercanía de la universidad donde se encuentran estudiando.

Aclaró que un departamento promedio en la zona céntrica de Roca (según las características puede rondar entre los 100 y 110 mil pesos).

Flavio Bertolino, quien suele alquilar distintas propiedades, explicó que desde el aumento del 100% en los alquileres, los salarios no han continuado con la misma proporción. «La gente queda sorprendida», apuntó y agregó que es por esa razón por la cual las personas no quieren alquilar con la actual ley de alquileres.

Según Bertolino, hay poca mercadería y mucha demanda. «Esto es debido a los cambios que ha habido y por el crecimiento de la ciudad», señaló.

La situación afecta cada vez más no sólo a los inquilinos, sino también a los propietarios. «Los valores son bajos, pero al inquilino le cuesta cada vez más», apuntó. A las personas que necesitan un hogar cada vez se le hace más difícil conseguir una vivienda que se adecue a sus salarios.

«La gente no tiene alternativa, no hay y si encuentran algo seguramente es un valor superior a lo que busca. No hay mercadería», resaltó y agregó que los inquilinos están gastando entre el 70% y 80% de sus ingresos para pagar el alquiler.

Cada vez son más las personas que buscan otras opciones para poder seguir teniendo un techo. «Hay gente que empezó a achicarse o a compartir alquiler. Por ejemplo, una persona que vivía sola en una casa de dos habitaciones, busca algo más chico o compartir esa pieza con alguien. Antes eso no de daba», contó.

A los propietarios, por su parte, les rinde cada vez menos, debido a que el valor se diluye mes a mes. Es por ello que los mismos buscan invertir en otras esferas. «El panorama es monstruoso, los valores bajaron y el precio queda desfasado», explicó.

«En 2001 la gente se volvía a vivir con sus familias y hoy en día sucede lo mismo. Hay gente que le va muy bien, pero su ingreso está cada vez mas deteriorado», expresó.