Alquileres en Bariloche: no hay oferta, hay listas de espera y precios en dólares

Alquilar de manera permanente en Bariloche es una odisea desde hace tiempo pero en los últimos meses se acrecentó el problema porque la oferta de propiedades es casi nula, hay listas de espera en las inmobiliarias por lo que no llegan a publicar los departamentos o casas que ingresan al mercado y los precios son altos e incluso algunos cotizan en dólares.

Un relevamiento realizado en las publicaciones de inmobiliarias de Bariloche y espacios en redes sociales que difunden ofertas dan un claro panorama de que la oferta es muy escasa o prácticamente nula, pero entre lo poco que se pone en el mercado de alquiler permanente los valores parten de los 170.000 pesos un departamento de escasas dimensiones de una habitación.

Una novedad ahora es que hay inmobiliarias que publican sus tarifas para alquiler en dólares y aclaran que la pesificación se realiza con la cotización del dólar blue tomando del portal web del diario Ámbito Financiero. En estos casos se trata de viviendas amobladas con precio mensual que arranca en los 900 dólares en casos de viviendas de tres o dos habitaciones en la zona del Kilómetro 6, otra similar en el Faldeo del Cerro Otto o en el barrio Pájaro Azul.

El presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Bariloche, Sergio González, puntualizó a RÍO NEGRO que generalmente el alquiler temporario cotiza en dólares aunque aclaró que en caso de ofrecerse un alquiler permanente no hay impedimento legal. “Cada uno puede hacer lo que quiera con su propiedad y es un acuerdo entre privados si ambos están de acuerdo de pactar la contratación de esa manera”.

Gonález indicó que en este caso puntual que se aclara la cotización al dólar blue, puede ser un acuerdo de partes aunque aclaró que en caso de una judicialización regiría la regulación de orden público y la cotización oficial, como deben ser las operaciones.

“No se llega a publicar porque hay listas de espera”

El panorama complejo de los alquileres tiene diversos factores como origen del problema. González remarcó que uno de los ellos es la ley de alquileres “que no ayudó absolutamente a nadie” y cuestionó que desde el Estado no se adopten medidas ante la crisis que existe en la materia en todo el país.

“No hay oferta, muchos sacan las propiedades, otros deciden vender y otros lo trasladan al turismo”, relató en relación a la incertidumbre que genera la normativa vigente.

“Esta situación se replica en todo el país, no es un tema local, aunque en ciudades turísticas por cuestiones de conveniencia, de un retorno más rápido se trasladan a contratos turísticos”, explicó al referirse al escenario particular de Bariloche.

Consultado por la escasa oferta de alquileres permanentes, González aclaró que “se ve menos porque no se llega a publicar ya que hay listas de espera” en las inmobiliarias de quienes buscan alquiler.

En cuanto a los precios altos, el titular del Colegio de Martilleros remarcó que se traduce en este caso la ley del mercado: “La falta de producto hace que los valores suban”.

“Con la ley se quiso proteger la situación del inquilino porque parecía que si se celebraban contratos por 3 años y con aumento anual iba a favorecer, pero produjo un cambio rotundo. Evidentemente se necesita un cambio radical de la ley, me sorprende que no se pueda armar un criterio que pueda resolver algo que es de urgencia porque estamos hablando de una emergencia habitacional”, esgrimió González que calificó de “vergüenza” las discusiones políticas superficiales que no llegan a medidas concretas.

Tiempo atrás se esbozó la idea de modificar la ley de alquileres e incluso se realizó un anuncio a nivel nacional pero hasta el momento no se tradujo en una reforma impulsada en el Congreso, por lo tanto se mantiene la regulación que establece contratos por 3 años con renovación anual, lo que hizo que los pisos de precios subieran de manera acelerada.

«Es tan incierto el panorama económico que lo que parece caro hoy en poco tiempo queda debajo de la inflación», señaló el referente inmobiliario.