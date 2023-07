A un año del engaño: qué pasó con las familias estafadas con terrenos en la meseta de Neuquén

«Nos robaron el sueño», así contaba una de las mujeres estafadas el pasado 29 de julio de 2022. Este sábado se cumple un año desde que una de las cooperativas que integraba el desarrollo urbano conocido como «Foro de la Meseta» de Neuquén, se llevó el dinero y no les entregó nunca los terrenos que, en muchos casos, habían pagado por completo. En marzo de este año, la Municipalidad les ofreció una alternativa a cancelar (con facilidades), sin embargo, aún no son convocados para iniciar los trámites.

Florencia Sagasti es una de las personas que pagó la totalidad de la tierra donde busca construir su vivienda y a 12 meses todavía sigue sin poder desarrollar su proyecto de vida.

«Seguimos a la espera, insistiendo obviamente, en marzo firmamos un acuerdo con la municipalidad de Neuquén, para acceder a otros terrenos en la zona con la posibilidad de pagarlo con facilidades, pero es al día de hoy que no nos llaman», explicó la abogada.

En concreto, a mediados de marzo se realizó un acuerdo entre los 66 estafados por la Cooperativa 14 de Octubre y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat IMHU a cargo de Marcos Zapata, con la presencia del hasta entonces Defensor del Pueblo de Neuquén, Ricardo Riva.

«A pesar de eso, todavía no nos dicen cuánto será el monto exacto a pagar, estamos en la nada y seguimos sin tener nada certero», contó Sagasti quien recordó que las 66 familias que entraron en el acuerdo «tienen ingresos para asegurar el pago de las cuotas».

También, explicó que aún resta por firmar un contrato individual entre la Municipalidad y cada uno de los estafados por un lote. «Ese convenio todavía no lo firmamos y todavía no nos llaman» planteó y agregó que «un mes después de esa firma tendríamos los lotes, por eso nuestra urgencia».

Marcos Zapata presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat firmando el acuerdo con los damnificados. Foto: Municipalidad de Neuquén

A un año del engaño: cómo fue la estafa al sueño de la casa propia

Sagasti recordó que se enteraron del engaño cuando, a mediados de julio del 2022, el Foro de la Meseta, integrado por varias cooperativas, entre ellas a la que le compraron los lotes, realizó un acto de adjudicación.

«Nosotros compramos tierras en la Etapa 3,4 y 5 de la Cooperativa 14 de Octubre, y en ese acto no nos nombraron, algo que nos llamó la atención y decidimos llamar al titular de la misma para pedirle explicaciones», contó a este medio.

El presidente de la organización, Mario Osvaldo Del Río, no daba señales y no atendía el teléfono. Fue entonces cuando entendieron que jamás tendrían las tierras que con tanto esfuerzo venían pagando desde el 2018 en muchos casos.

«Nosotros antes de comprometernos averiguamos los antecedentes de la cooperativa y sabemos que tiene más de 50 años de trayectoria» explicó en su momento Florencia y confesó que «nos confiamos porque teníamos conocidos que habían obtenido sus terrenos con la misma organización».

El foro de la meseta está integrado por cooperativas. Foto: Archivo Fabián Ceballos.-

A un año del engaño: cómo sigue el reclamo de los estafados con la cooperativa

Sagasti adelantó que se iniciaron dos causas, una civil y otra penal a cargo del fiscal, Juan Manuel Narváez. «Ambas están muy avanzadas, sobre todo la penal de la que esperamos novedades en los próximos días», contó en calidad de damnificada y también como abogada querellante en los procesos.

La estrategia legal apunta a la responsabilidad de Mario Osvaldo Del Río, de su secretaria Claudia Godoy. Sin embargo la investigación alcanza otros actores que tuvieron participación en el circuito de compra y venta del loteo.

«Estamos siendo cautelosos y dejamos a Fiscalía trabajar, pero vamos a llegar hasta las últimas instancias», dijo la vecina que además, es querellante junto a su colega Nicolás Balbi.

«Iniciamos acciones civiles para recuperar el dinero que metimos en esto», comentó Sagasti.

Mientras tanto, siguen esperando el cumplimiento del acuerdo con la municipalidad de Neuquén. «Hoy seguimos sin nada, pasaron cuatro meses de la firma pública con el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat y necesitamos que se hagan cargo de lo pactado», dijo.