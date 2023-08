Abrazo simbólico en una escuela rural de Roca: «Siempre estamos a la espera»

La comunidad educativa de la escuela primaria N° 35 de Roca, realiza hoy un abrazo simbólico para visibilizar la situación que los aqueja. Aseguran que tienen varios problemas edilicios que ponen en riesgo la integridada de los todos y no reciben soluciones por parte de las autoridades.

La escuela rural Cuatro Galpones cuenta con una matrícula de 200 alumnos que actualmente se están enfrentando a varios problemas que atentan a su buena educación. Estos problemas se ven reflejados en el poco mantenimiento edilicios y del arbolado urbano.

La directora de la institución, Silvia Mira, en diálogo con Diario RÍO NEGRO contó que uno de los problemas que los está afectando es que el mal estado del techo creó filtraciones durante los días de lluvia que han provocado que en las paredes haya humedad. También indicó que los pisos del edificio están en mal estado y tienen «pozos» que se formaron luego de que las baldosas comenzaron a ceder hasta romperse.

Silvia señaló que ven necesario que se pueda reparar sobre todo los techos porque si bien no se han suspendido clases durante los días de lluvia, no descartan que las filtraciones lleguen al punto de arruinar otros elementos además de las paredes. Además agregó que en varias ocasiones presentaron desde la institución una lista con los reclamos y problemas más urgentes, pero siempre les comunican que no hay presupuesto para realizar los cambios.

A su vez la directora comentó que otro problema por el cual temen que algún docente o estudiantes termine herido, es por la falta de mantenimiento del arbolado que rodea al colegio ya que son plantas grandes con ramas viejas las cuales siempre están a punto de caer.

«Dicen que están esperando presupuesto, que no tienen gente de mantenimiento o que tienen que contratar empresas, entonces siempre estamos a la espera», puntualizó.

Por otra parte, una madre comunicó que el comedor está garantizado pero los alimentos no son suficientes para cubrir la matricula de alumnos por lo cual en ocasiones, se quedan sin recibir el alimento que les corresponde. «Están cocinando con cosas que habían de antes, pero mañana ya no hay nada».

Ante el hartazgo y la falta de soluciones, las familias tomaron la iniciativa de convocar a un abrazo simbólico en la escuela con cita a las 11.30 y a las 15.30.