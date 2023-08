La adaptación de los alumnos de la Escuela 95 de Roca que asisten a otros colegios

Hace casi dos años que los estudiantes de la Escuela 95 no pueden tener clases en su colegio y están repartidos en otras dos instituciones mientras avanzan las refacciones del establecimiento. El cambio no ha sido fácil sin embargo los padres destacaron el compromiso del cuerpo docente y directivos para motivar una buena convivencia.

Valeria Morello, madre de una estudiante de la Escuela 95 señaló que se han presentado algunos inconvenientes.

“Hay gente que no tiene los medios para poder trasladar a sus hijos y se le complican los tiempos. No es lo mismo trasladarse hasta la 95 que ir hasta la 42 o la 32. No es lo mismo. Eso ha sido bastante engorroso, hubo familias muy enojadas con el tema del tránsito”, expresó.

La mamá detalló que en la convivencia escolar han surgido situaciones pero que se han ido charlando. “Las directoras tratan de poner de las dos partes, los docentes también”, indicó.

Destacó que también el esfuerzo que realizan. “La directora viaja uno para otro con material tecnológico, van con el carrito con la computadora de una escuela, a la otra”, dijo.

Los estudiantes asisten a clases en los edificios de la Escuela 42 y 32.

Morello señaló que hubo momentos de discusiones ya que las familias llegaron a un hartazgo por las idas y vueltas para que sus hijos pudieran estudiar. “Se han charlado estas situaciones con la directora y se han logrado acomodar las cosas. Hay una intención por parte de los directivos en tratar de que la convivencia sea lo más armoniosa posible”, expresó.

En cuanto a los plazos de la obra, señaló que el secretario de Educación, Adrián Carrizo, señaló que “más tardar a mediados de octubre, estaría la escuela en condiciones para ser entregada, ojalá sea así”, expresó expectante.