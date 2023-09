Accidente del Ejército en San Martín de los Andes: cómo fue el operativo médico de emergencia

El trágico vuelco en la Ruta 62 de San Martín de los Andes, dejó un saldo de cuatro jóvenes muertos y 18 soldados heridos que fueron atendidos en distintas instituciones de salud. Desde una de ellas, la Clínica Chapelco, relataron cómo fue el operativo médico de emergencia que contempló la tarea del personal médico, paramédicos, administrativos, limpieza, voluntarios, y más.

Tras el accidente, los sobrevivientes llegaron a diferentes instituciones de salud para ser atendidos.«La mayoría de los accidentados con lesiones por aplastamiento y traumas cerrados.

El director médico de la clínica, Miguel Ángel Ciavarelli, manifestó a Am550: «yo vengo de un hospital de Buenos Aires, donde es muy habitual este tipo de procedimientos, pero hay mucha gente que no está acostumbrada y la adaptación puede venir de cualquier forma«, contó el profesional. «Como empezamos el tratamiento con cada paciente, también hubo apoyo al personal de la misma manera», expuso.

El médico contó que cuando llegó a la ciudad, se pensó en un procedimiento de «bajas en masa», «teniendo en cuenta que había dos unidades militares y una ruta que podía llegar a producir gran cantidad de accidentados«, expuso.

El día del accidente, el protocolo de bajas en masa se puso en marcha y al momento de llevar a cabo el operativo, no dejar descubierta la atención del resto de los pacientes era fundamental. «Se atendió a las víctimas que tenían el espacio adecuado y marcado, y se pudo seguir atendiendo al resto de la gente«, señaló.

«El impacto fue muy duro al recibir a nueve pacientes en tan grave estado», expresó el profesional. Por esto, el tratamiento psicológico fue uno de los puntos fundamentales. «Como todo accidente, trae sus complicaciones y su marca, lo mejor es que esté en apoyo psicológico», manifestó el director médico de la clínica.

En este caso, Ciavarelli dijo que no fue necesario solicitar más intervención al momento de atender a las víctimas, ya que el personal del sanatorio se presentó inmediatamente. «Incluso hubo vecinos que venían a ofrecerse«, comentó. «La respuesta fue total y absoluta», afirmó.

Por la cantidad de profesionales y voluntarios trabajando en el sanatorio, el director médico indicó que «había que estar organizados para no ser muchos y no entorpecer». «Yo estaba haciendo una tomografía y encontré una persona que me dijo que trabajaba en el hospital, pero como no llegaba a ir se puso a trabajar con nosotros«, relató.

Ciavarelli detalló que se trabajó de forma conjunta con el hospital de la localidad, «estábamos en comunicación permanente, tratando de ver que se necesitaba«. «Creo que la respuesta del personal médico, paramédicos, administrativos, limpieza y más, fue impecable», aseguró.

«Creo que estos lugares se llevan adelante y tienen la respuesta que tienen gracias a la gente«, reflexionó. «Fue un trabajo humanamente impecable», reafirmó.

Quiénes fueron los soldados que murieron en San Martín de los Andes

Desde el Ejército indicaron que la tragedia del jueves fue sobre ruta 62, «durante el repliegue hacia el cuartel del personal del Escuadrón Montado B que se encontraba realizando una actividad de adiestramiento operacional en proximidades del Lago Lolog».

Por el trágico hecho perdieron la vida el Cabo Primero Cristian González, el Cabo Martín Román, el soldado voluntario Oscar Morales, y la soldado voluntaria Guadalupe Canuillan.