Oscar, la víctima del trágico vuelco en San Martín de los Andes que «pensaba dejar el Ejército»

Oscar Morales, uno de los cuatro jóvenes que murió el jueves en el trágico vuelco en San Martín de los Andes dejó un profundo dolor en la comunidad militar, pero también en la localidad turística que lo recuerda con honores. Santiago Sepúlveda, su mejor amigo y excompañero de regimiento habló con Diario RÍO NEGRO y describió al soldado voluntario de 21 años.

«Qué podría decir que no diría la mayoría que conoció a Oscar o Fido, como lo conocía gran parte del regimiento», comenzó diciendo el amigo que hasta hace dos meses también integró la Caballería de Exploración de Montaña 4 y por razones personales abandonó sus filas. Sin saber que podría haber sido parte del contingente que viajó a Lolog y sufrió el trágico incidente en la Ruta 62.

«Mi amigo era un chico con muchos sueños, siempre lo veías riendo a pesar de cualquier circunstancia», destacó sobre Morales a quién además recordó como un gran compañero de vida. «Fuimos a la secundaria juntos, luego intentamos ingresar al regimiento pero no pude hacerlo en la misma camada de él», contó.

«Yo me desanimé porque quería entrar con él, pero siempre me apoyó y me convenció de que lo volviera intentar, que no me deje estar que lo intente una y otra vez hasta que lo logré», destacó. «Una vez dentro del Ejército compartimos muchas cosas, fajinas, manijas y salidas al cerro», trajo a la memoria Santiago.

Fueron ese tipo de acciones las que forjaron el vínculo entre Santiago y Oscar, el joven que vivía con su madre en chacra 30 Cordones del Chapelco.

Oscar acompañó a Santiago el día que ingresó al Ejército y acomodó su boina para la foto.

Oscar, la victima del trágico vuelco en San Martín de los Andes: una hermandad dentro y fuera del Ejercito

«Lo voy a recordar siempre, son muchas las cosas que no voy a olvidar, él fue mi hermano en la vida», mencionó Santiago y reconoció que extrañará muchas de las rutinas que tenían en San Martín de los Andes.

«Siempre nos juntábamos a tomar mate, y para no molestar nos sentábamos en el auto y hablábamos por horas», contó y recordó que Oscar solía aparecer en el portón de su casa para ir a dar una vuelta «y hablar de los sueños de cada uno».

«Era una rutina, escribirnos a una determinada hora para reunirnos, se va a extrañar mucho eso, fue muy unida nuestra amistad», compartió con este medio.

Oscar y un familiar el día que ingresó al regimiento.

Oscar, la victima del trágico vuelco en San Martín de los Andes: una confesión y el pedido de justicia «Pensaba dejar del Ejercito»

La confianza era mutua y por eso hace pocos días Oscar le había confesado algo muy importante y que seguramente marcaría su futuro dentro de la fuerza.

«Lo que más lamento es que el último día que nos vimos, el martes pasado, él me contó que estaba cansado y que pensaba en dejar el Ejército», explicó.

Si bien no contó los pormenores, Santiago dijo que ese comentario le resuena en la actualidad, una vez conocido el trágico desenlace.

Santiago pidió que su amigo «sea recordado, que esto no quede como un simple accidente, que se haga justicia por él, por Guadalupe Canuillan (la otra víctima de San Martín de los Andes) y por lo suboficiales eran buenas personas».

«Expreso mi más sentido pésame a todas las familias Oscar quien no solo era mi amigo, era mi compañero, mi hermano y mi confidente», concluyó.

Oscar, la victima del trágico vuelco en San Martín de los Andes: el recuerdo de sus días en el Ejército

Oscar Morales como la mayoría de los jóvenes utilizaba las redes sociales para compartir parte de su vida. Fue así que en su cuenta de Instagram y Facebook, difundió un resumen de sus días dentro del regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4.

En el video se lo ve andando en caballo y realizando entrenamientos en San Martín de los Andes. Incluso muestra ejercicios en el campo y otras actividades con sus compañeros.