Accidente fatal en Ruta 22, cerca de Chimpay

El martes por la noche, un fatal accidente tuvo lugar sobre la Ruta 22, en la zona de Valle Medio, en cercanías a Chimpay. El choque que tuvo como protagonistas a un camión con semirremolque y Toyoya Corolla, en el que circulaban tres personas.

Desde la Policía de Río Negro explicaron que el accidente se produjo a las 22.15 y que el vehículo menor impactó contra el remolque del camión.

Fatal choque sobre la Ruta 22, en cercanías a Chimpay: qué dijo la Fiscalía

Las causas del accidente aún se están investigando pero desde la Fiscalía se informó que ya se iniciaron las «actuaciones pertinentes con intervención del Gabinete de Criminalística en el lugar», al igual que el secuestro de ambos rodados para realizar las pericias preliminares.

Sobre la víctima fatal, Fiscalía informó que era el conductor del automóvil, un hombre de 52 años de Rada Tilly. Junto a él viajaban su esposa de 58 años, y su hija de 25, que «resultaron lesionadas y fueron trasladadas inicialmente al hospital de Chimpay para luego ser derivadas a un centro de mayor complejidad en Choele Choel», indicó la Policía.

La investigación del siniestro se encuentra a cargo de la fiscal del caso Analía Álvarez.