Quiénes eran las cuatro hermanas de La Pampa que murieron tras caer en Bajo Giuliani: el doloroso motivo detrás del viaje

El fatal accidente de tránsito en Bajo Giuliani sumó detalles que multiplican el dolor y la consternación en toda la provincia. Las cuatro mujeres que murieron tras caer con su camioneta Ford EcoSport al cuenco de agua eran hermanas, y se conoció que realizaban el viaje con un motivo profundamente movilizante: se dirigían al Hospital Favaloro de Santa Rosa para visitar a otra hermana que acababa de ser operada.

Según confirmaron fuentes policiales a El Diario de La Pampa, las víctimas fatales fueron identificadas como Cristina Sosa, Esmeralda Raquel Sosa, Olga Sosa y Rosa Estela Sosa.

Por su parte, la conductora del vehículo y única sobreviviente de la tragedia se llama Dominga Fortunata Sosa, quien logró salir a la superficie por sus propios medios en medio de la hondonada de agua y alertó a los rescatistas.

Un rescate que terminó este martes por la mañana

Las tareas de los equipos de emergencia debieron suspenderse durante la madrugada debido a las condiciones climáticas extremas. «Faltaba recuperar un cuerpo porque el frío de ayer y la oscuridad hicieron que fuera imposible seguir trabajando», confiaron fuentes vinculadas al caso a primera hora del día a Diario La Pampa.

Finalmente, pasadas las 9:30 de este martes, los buzos tácticos de la policía lograron localizar el cadáver de Rosa Estela Sosa, la cuarta hermana que permanecía atrapada en el habitáculo sumergido. El caso quedó bajo la investigación de la fiscala Cecilia Martiní.

Cuatro hermanas murieron en La Pampa tras un accidente vial: qué se sabe

El siniestro ocurrió al caer la tarde, cuando las cinco ocupantes viajaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport. El vehículo circulaba por la Ruta Provincial N° 14 y, al llegar a la intersección con la Ruta Nacional N° 35, continuó su marcha en línea recta.

El rodado atravesó la calzada, rompió el guardarraíl y cayó de lleno en la profunda hondonada de agua que bordea la banquina.

De acuerdo con los primeros peritajes, el desconocimiento del terreno habría sido un factor determinante en el fatal desenlace. Sin embargo, vecinos y conductores habituales volvieron a poner el foco en una deficiencia estructural histórica del sector: la falta de iluminación adecuada en ese cruce.

La escasa visibilidad del atardecer, sumada a la total oscuridad de la encrucijada, convirtieron al lugar en una trampa letal. Se trata de un punto crítico de la red vial pampeana donde ya se han registrado numerosos siniestros en el pasado.