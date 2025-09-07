Lunes en la Patagonia: la nieve cubre la cordillera y el viento sopla con fuerza en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Este lunes, Neuquén y Río Negro comienzan la semana con tiempo mayormente soleado, acompañando a los habitantes de la región con un clima agradable durante gran parte del día. Sin embargo, se registrarán fuertes períodos de viento.

Según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), el martes ingresará un frente frío que provocará un cambio notable en las condiciones meteorológicas. Se esperan lluvias y nevadas en la cordillera, mientras que los valles, la meseta y la zona costera podrían experimentar condiciones inestables con tormentas aisladas.

La AIC anticipa que, hacia el fin de semana, la región sentirá la llegada de aires más cálidos, con temperaturas en ascenso y jornadas de cielo parcialmente nublado, aunque la cordillera seguirá siendo el área más afectada por las precipitaciones.

Neuquén: fuertes vientos este lunes

El lunes en Neuquén se presentará con cielos parcialmente nublados durante el día y cubiertos por la noche. La temperatura máxima alcanzará los 18 ºC y la mínima los 3 ºC.

El viento soplará del oeste-suroeste a 37 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h.

Roca y Cipolletti: lunes fresco y cielo variable

El lunes se espera un día parcialmente nublado, con cielo cubierto durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 18 ºC de máxima y 3 ºC de mínima.

El viento soplará del oeste-suroeste a 37 km/h, con ráfagas de hasta 46 km/h

San Martín de los Andes: nevadas débiles este lunes

El lunes se prevén nevadas débiles durante el día y la noche, con temperaturas que oscilarán entre 5 ºC de máxima y 2 ºC de mínima.

Los vientos soplarán del oeste-noroeste a 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 km/h, acompañando un panorama de tiempo frío y húmedo en la región.

Bariloche: lunes frío y con nevadas débiles

El lunes se espera cielo cubierto durante el día y nevadas débiles por la noche, con temperaturas entre 8 ºC de máxima y 4 ºC de mínima.

Los vientos soplarán del oeste-noroeste a 24 km/h, con ráfagas de hasta 37 km/h, generando un ambiente frío y húmedo en la ciudad y alrededores.

Viedma: tiempo cambiante para el lunes

El lunes se espera un día parcialmente nublado, con cielo mayormente cubierto por la noche. Las temperaturas oscilarán entre 19 ºC de máxima y 1 ºC de mínima.

El viento soplará del sur-sureste a 24 km/h, con ráfagas de hasta 39 km/h, generando una jornada fresca y ventosa en la capital rionegrina.