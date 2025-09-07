La primavera se adelanta: días de sol, más calor, algo de viento y lluvias, el pronóstico para la semana en el Alto Valle

La primavera llegó para quedarse en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. El sol ya comienza a hacerse presente, las temperaturas empiezan a elevarse y los días son un poco más largos. Según detallaron desde Meteored, «los próximos días la atmósfera mostrará un marcado cambio» en sus condiciones. Te contamos acá el detalle.

«El viento del sector norte será el principal protagonista, favoreciendo un progresivo aumento de las temperaturas y manteniendo un ambiente mayormente soleado«, indicaron. En este sentido remarcaron que la «circulación favorecerá temperaturas que se ubicarán en valores típicos de la primavera e incluso en algunos casos por encima de los registros normales para esta época del año».

Además, los «cielos despejados aportará a la sensación de jornadas más agradables«, explicaron.

Otro fenómeno climático que puede afectar la zona son las precipitaciones. «A mediados de semana ingresa un aire más húmedo que podría generar mayor cobertura nubosa y abrir la puerta a situaciones de inestabilidad», indicaron.

El pronóstico extendido para esta semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: viento, días soleados y ascenso de temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, este lunes las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 17°C y los cielos estarán parcialmente nublados. El inicio de la semana se verá marcado por las fuertes ráfagas de viento con velocidades que alcanzarán los 50 km/h.

Para el martes se espera la llegada de precipitaciones por la noche que se extenderán hasta el miércoles. Luego, comenzarán nuevamente los fuertes vientos que se mantendrán hasta el fin de semana.

Las temperaturas tendrán mínimas por encima de los 8°C y máximas de hasta 20°C.