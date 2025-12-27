Histórico nacimiento en Chubut: trillizas gemelas idénticas, un caso que ocurre una vez cada 200 millones

Una joven de Chubut dio a luz a trillizas gemelas. Fue un embarazo monocorial triamniótico lo que significa que las niñas son genéticamente idénticas. Se da un caso en 200 millones de nacimientos, según explicaron especialistas. Es el segundo caso en Chubut. El primero se registró en Comodoro Rivadavia en agosto de 2019. En esa oportunidad era un embarazo de solo seis semanas, por lo que solo una de las tres pudo sobrevivir. También hubo casos en Salta y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Los detalles.

Nacieron trillizas gemelas en Chubut, un caso que se da en 200 millones de nacimientos

El embarazo múltiple es muy poco común, en este caso no se trató de un caso de fertilización asistida sino de división natural del óvulo, dando lugar a tres fetos.

El inusual acontecimiento se produjo esta mañana en el recientemente habilitado Hospital de Trelew. “Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como este haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia”, resaltó el gobernador de la provincia, Ignacio “Nacho” Torres, una vez enterado de los nacimientos. Torres inauguró el hospital hace menos de 3 meses.

La primera gemela nació a las 8:49 horas con un peso de 1.460 kg; la segunda a las 9:50 horas con un peso de 1.760 kg; y la tercera a las 9:52 horas con un peso de 1.690 kg. Todavía no se conocen los nombres que le pondrán sus padres.

“Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo” dijo el gobernador, al valorar “la planificación desplegada durante todo este tiempo y el esfuerzo y dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá”.

“Poder dar respuesta local a un evento de estas características, que no es algo habitual en la práctica diaria, reafirma el compromiso de nuestros profesionales y la inversión en equipamiento de alta complejidad para cuidar la vida de los chubutenses”, sostuvo el gobernador.

También se resaltó que “el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa en el procedimiento, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento”.

Para finalmente indicar que “este resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del Hospital María Humphreys, cuyo desempeño permitió que este acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas”.

Ahora, tanto la mamá como las niñas permanecerán internadas en el nosocomio durante algunos días hasta que los médicos decidan darles el alta. No se dieron datos respecto a la identidad de los flamantes padres ni de los nombres que eligieron para sus niñas.