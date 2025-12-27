Deudores alimentarios: Fernández Oro se suma a los municipios de Río Negro que limitan trámites

En Río Negro ya son dos las ciudades que aprobaron la consulta obligatoria al Registro Provincial de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) como requisito para acceder a trámites, actos administrativos o cargos electivos. La propuesta elaborada por los doctores Gabriela Prokopiw y Giuliano Fortunati fue presentada en Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel, Contralmirante Cordero, Campo Grande y Fernández Oro, y ya obtuvo aprobación en estos dos últimos municipios.

En el caso de Fernández Oro, la ordenanza fue sancionada la semana pasada y tiene como objetivo central fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, en el marco de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes. Desde el Concejo Deliberante aclararon que la normativa será objeto de modificaciones antes de su implementación definitiva.

Al Registro de Deudores Alimentarios se incorporan, todos aquellos que adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean de alimentos provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.

Exigen certificado de libre deuda para acceder a trámites muncipales

El proyecto de ordenanza establece la obligatoriedad de obtener un Certificado de Libre de Deuda Alimentaria para lograr la obtención de diferentes trámites y habilitaciones. Entre ellos se incluyen la obtención o renovación de licencias de conducir, concesiones para la explotación comercial o la prestación de servicios, habilitaciones comerciales y/o industriales, así como el cambio de titularidad en la explotación comercial o industrial.

Además, el certificado será requerido para la inscripción como proveedor municipal, para acceder al otorgamiento de terrenos o viviendas sociales, para el acceso a cargos electivos y a cargos de funcionarios en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de contralor, la designación de agentes y funcionarios municipales, y el ingreso a espectáculos deportivos públicos y/o privados que se realicen dentro del ejido municipal.

Según el articulado, aquel considerado en estado moroso podrá darse de baja del Registro por resolución judicial posterior al pago de la deuda existente.

En comunicación con Diario RÍO NEGRO, Ariel Vidal, Presidente del Concejo Deliberante de Fernández Oro explicó que «hay algunas cosas que ajustar» antes de hacer firmar el proyecto por todos los concejales. La mayoría de las modificaciones son referidas a los plazos cuando una persona incluída en el registro solicita realizar trámites. Además se prevé redefinir la forma en que se pondrá en funcionamiento el programa, dejando en manos del Ejecutivo la instrumentación progresiva de la Ordenanza.

El Presidente del cuerpo legislativo agregó que «todas estas ordenanzas nuevas que no tienen tanta referencia en otras localidades, no hay tantos ejemplos» por lo que «el tiempo irá diciendo» cuáles puntos modificar.

«Se le permite al ejecutivo instrumentarlo para ponerlo en marcha y por eso es progresivo, porque es algo que obviamente hay que coordinar con el área de tránsito, el área de desarrollo y todas las demás áreas. Y obviamente la dificultad que tiene es que el hecho de restringir a los deudores alimentarios impulsándolos a que cumplan con su deber como progenitor, no debe rozar con otros derechos constitucionales como el derecho al trabajo. Entonces, es una brecha muy finita que hay que tener cuidado», fundamentó.

Finalmente, Vidal conluyó en que «es algo experimental si se quiere, lo ideal es ponerlo en marcha y el tiempo nos irá indicando qué cosas ir ajustando«.