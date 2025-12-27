Dos casos de influenza A H3N2 en Neuquén: un antecedente de viaje de egresados a Córdoba, lo que se sabe

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de los primeros dos casos de influenza A H3N2 subclado K en la provincia. Aunque ambos pacientes requirieron internación por neumonía, evolucionaron favorablemente. La directora provincial de Vigilancia Epidemiológica, Virginia Almendra, explicó que se trata de casos aislados sin evidencia de transmisión comunitaria sostenida: uno de ellos fue a un viaje de egresados en Córdoba.



Uno de los diagnósticos positivos se presentó en un niño de 12 años de Centenario. Según contó la especialista, luego de los resultados se enteraron que había viajado a Córdoba recientemente, lo que sugiere un posible nexo de contagio fuera de la provincia. El segundo diagnóstico se dio en una mujer de 88 años de Neuquén Capital.



Ambas personas desarrollaron cuadros de neumonía que motivaron su internación, pero tras recibir el tratamiento adecuado, se recuperaron y ya se encuentran en sus domicilios.

Vigilancia, características y vacunas: la explicación detrás de la Influenza A H3N2



Según explicó Almendra, la detección de estos casos es fruto del trabajo de las cuatro “unidades centinela” de vigilancia epidemiológica con las que cuenta la provincia. Estudian de forma detallada los virus respiratorios circulantes y envían las muestras positivas al Instituto Malbrán, que es el encargado de realizar el estudio genético que permite determinar el tipo exacto y el subclado del virus circulante.



La epidemióloga destacó que, si bien el proceso lleva unos días y los pacientes ya estaban de alta, “gracias a la detección del virus en estas unidades centinelas” se pudo confirmar la presencia de esta variante en Neuquén.



En cuanto a la sintomatología, las autoridades sanitarias aclararon que la influenza A H3N2 no presenta diferencias significativas respecto a otras gripes estacionales. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, dolores musculares (mialgias), tos y malestar general.



Si bien ambos pacientes neuquinos presentaron neumonía, Almendra destacó que, a nivel global, “no se ha observado mayor gravedad clínica asociada a esta variante, ni un aumento de hospitalizaciones o fallecimientos en relación con temporadas previas”. Sin embargo, sí se ha registrado que es “más contagiosa”. Por eso, el sistema de vigilancia provincial reforzó el monitoreo.



Frente a la desinformación y el uso de términos erróneos como “Gripe K”, Almendra aclaró: “No es una enfermedad nueva”. Desde la cartera explicaron que la “influenza A” refiere al tipo de virus de la gripe más común. “H3N2” son las “etiquetas” o proteínas de superficie (Hemaglutinina 3 y Neuraminidasa 2) que caracterizan a esta cepa específica y que pueden variar con el tiempo.

Finalmente, el “subclado K” es simplemente una “subfamilia” o variante genética más reciente dentro del linaje del H3N2. Señaló que es una mutación natural del virus, no una enfermedad distinta.



La identificación precisa del subclado K, que es la misma variante que ha circulado con intensidad en Europa y Asia, tiene un propósito crucial para la salud pública global. “El fin de la vigilancia genómica es conocer qué es lo que está circulando en la comunidad, cuál es la nueva variante”, afirmó.

Esta información detallada, obtenida a través de la red global de vigilancia epidemiológica, es la base para que los laboratorios puedan “fabricar la vacuna de la temporada siguiente”, adaptando su composición para que sea lo más efectiva posible contra las cepas predominantes.

Acercate a un hospital o centro de salud de Neuquén y vacunate.

Reforzar la vacunación, clave contra la gripe

La vacunación antigripal es la herramienta más eficaz para prevenir cuadros graves y complicaciones. La directora provincial de Vigilancia Epidemiológica, Virginia Almendra, aclaró que la vacuna “reduce la gravedad de la gripe”, minimizando el riesgo de internaciones o fallecimientos.



Es fundamental que los grupos de riesgo mantengan sus esquemas de inmunización al día: niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, mayores de 65 años y personal de salud.



Además de la antigripal, se recomienda revisar y completar el Calendario Nacional de Vacunación, incluyendo la dosis de refuerzo contra COVID-19, disponible de forma gratuita en centros de salud.

Almendra enfatizó que la importancia de la vacunación va más allá de la gripe. Iniciativas como la “Noche de las Vacunas”, por ejemplo, surgieron a raíz del resurgimiento de enfermedades que ya se consideraban controladas, como el sarampión o la coqueluche.

Medidas para prevenir la propagación de la influenza A H3N2

Si tenés síntomas, quedate en casa: evitá salir si presentás fiebre, tos, dolor muscular o malestar general.



Usá barbijo si es inevitable salir: ayuda a evitar contagios.



Higiene de manos: lavado frecuente con agua y jabón.



Cubrirse al toser o estornudar: utilizá el pliegue del codo.



Ventilación de ambientes: reduce la concentración viral. Si es posible, priorizá encuentros al aire libre.



Evitar compartir objetos personales.

