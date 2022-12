Alerta en Cipolletti por la venta de terrenos no habilitados para urbanizar

Desde el municipio de Cipolletti comunican que se están realizando ventas de lotes en sectores que no son aptos para urbanización. «Las zonas no urbanizables, no tienen factibilidad de servicios y no pueden generarse subdivisiones y escrituras» informan desde la dirección General de Desarrollo Territorial.

Desde Desarrollo territorial solicitan que los ciudadanos se comuniquen y asesoren previamente con el equipo de la dirección sobre las zonas habilitadas para realizar loteos previamente a efectuar la compra de un terreno.

Confirman que «quien compre en esos lugares, no podrá tener su lote, ni los servicios básicos, ni la escritura correspondiente del mismo«.

Entre las zonas no urbanizables, se identificaron ventas en loteos con nombres ficticios. Los registrados fueron: Los Perales, Las Herminias, Manantiales, Maria Lucienda (barrio semi cerrado), Fideicomiso La Franchesca, Consorcio 20 de octubre, Chacra La Lucinda, Fideicomiso Guadalupa, Fideicomiso Rincón de Cipo, Fideicomiso Río Barda (margen sur), Poltronieri l y ll.

Conoce cuáles son las zonas aptas para urbanización en la ciudad.

Gentileza gobierno de Cipolletti.

Para más información se puede consultar llamando al 147 o 449-4900, o al mail planeamiento.cipolletti@gmail.com.