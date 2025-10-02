Alerta en la Patagonia por lluvias, vientos y ráfagas de 90 km/h este jueves: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 2 de octubre. Los peores horarios.
Este jueves 2 de octubre hay pronosticado un mal clima en diferentes partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias fuertes y viento en la Patagonia. Las zonas afectadas y los peores horarios.
Alerta en la Patagonia: viento en Santa Cruz y Chubut
El SMN detalló que hay una alerta amarillo por viento en el sur de Chubut vigente para toda la jornada de este jueves. De igual modo en la zona centro y este Santa Cruz.
«El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», detalló el organismo.
Alerta por lluvias en Santa Cruz
Por otro lado, rige este jueves por la mañana un alerta amarillo por lluvias en la zona cordillerana de la provincia de Santa Cruz.
«El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas», comunicó el SMN.
Recomendaciones del SMN por alerta por viento
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Comentarios