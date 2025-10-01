Veranito fugaz en Neuquén y Río Negro: jueves caluroso con ráfagas de viento y máximas de 30 °C

El tiempo en Neuquén y Río Negro estará marcado en los próximos días por un contraste propio de la primavera patagónica. Desde este jueves, el ingreso de un frente de aire cálido subtropical sobre toda la región provocará un ascenso generalizado de la temperatura y un descenso en la presión atmosférica.

En los valles, la meseta y la costa atlántica rionegrina se prevén jornadas de calor intenso, con máximas que superarán los 30 grados, mientras que en la cordillera neuquina el ambiente se mantendrá templado a cálido, inusual para esta época del año.

Sin embargo, el panorama cambiará de forma abrupta durante el fin de semana: el ingreso de aire frío desde el sur traerá un descenso marcado de la temperatura, acompañado por lluvias y nevadas en la cordillera y vientos intensos que se harán sentir en gran parte de ambas provincias.

Neuquén: jueves con temperaturas en ascenso

En Neuquén, el jueves se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso respecto al miércoles. Durante el día, el termómetro podría alcanzar los 32 ºC, mientras que por la noche la mínima rondará los 7 ºC.

El viento soplará desde el sudoeste a 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 37 km/h.

Roca y Cipolletti: jueves caluroso y con ráfagas de viento en el Alto Valle

En el Alto Valle de Río Negro, este jueves 2 de octubre se espera un día con cielo mayormente despejado y temperaturas en ascenso. La máxima alcanzará los 31 ºC, mientras que por la noche la mínima será de 10 ºC.

El viento soplará del noroeste al sudoeste, con intensidades de hasta 19 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 58 km/h, lo que podría complicar la visibilidad en rutas y caminos de la región.

Las Grutas: jueves con calor, nubes y fuertes ráfagas de viento

En Las Grutas, este jueves 2 de octubre se anticipa una jornada con cielo parcialmente nublado durante el día, que hacia la noche pasará a estar cubierto y ventoso. La temperatura máxima rondará los 30 ºC, mientras que la mínima será de 13 ºC.

El viento soplará del noroeste con velocidades de hasta 34 km/h, aunque las ráfagas podrían trepar hasta los 72 km/h en horas de la tarde y la noche, lo que podría generar complicaciones en la costa y en la ruta de acceso a la villa balnearia.

Viedma: jueves con calor, nubes y ráfagas de hasta 77 km/h

En Viedma, este jueves 2 de octubre se espera un día parcialmente nublado, mientras que hacia la noche el cielo estará cubierto y ventoso. La temperatura máxima rondará los 31 ºC, con una mínima de 13 ºC.

El viento soplará del noroeste, con velocidades cercanas a los 35 km/h, pero las ráfagas podrían alcanzar los 77 km/h en la tarde y noche, lo que representa un riesgo en rutas y zonas abiertas.