Jueves con viento y máximas de 30°C en el Alto Valle: el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Una jornada agradable y con un cielo que se presentará ligeramente nublado se anticipa para este jueves en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La presencia de viento del oeste será una constante a lo largo del día, marcando el pulso de la región.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) registrará una temperatura máxima de 30°C. La mínima, en tanto, se ubicará en los 6°C, generando una considerable amplitud térmica.

El viento y el calor como protagonistas este jueves en el Alto Valle

Las condiciones de viento se mantendrán entre 13 y 31 kilómetros por hora a lo largo de la jornada en el Alto Valle. Sin embargo, se anticipan ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Estas ráfagas podrían sentirse con mayor intensidad en ciertos momentos.

Cielo y posibles lluvias

El cielo en toda la región se mostrará ligeramente nublado, permitiendo el paso del sol durante buena parte del día. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, estimándose entre 0 y 0%. Esto asegura una jornada seca para la zona de Neuquén y Río Negro.

Las franjas horarias más exigentes en cuanto a las condiciones meteorológicas serán la mañana y la noche. Durante estos períodos, se recomienda tomar precauciones debido a la combinación de viento y las temperaturas más frescas. La amplitud térmica será más notoria.