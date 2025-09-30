Alerta por vientos, ráfagas, tormentas y posible caída de granizo en siete provincias este martes, dos de la Patagonia
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por las condiciones del tiempo este 30 de septiembre en gran parte del país.
Las malas condiciones del tiempo siguen este martes 30 de septiembre en algunas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por viento fuerte y tormentas con posible caída de granizo en siete provincias. La advertencia abarca un sector de la Patagonia.
Alerta este martes en dos provincias de la Patagonia por vientos y ráfagas
Hoy hay alerta en Chubut y Santa Cruz. Señaló el SMN que habrá «vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».
La advertencia es para esta tarde. Para el miércoles el nivel de alerta se eleva a naranja en ambas provincias de la Patagonia.
Alerta por tormentas, ráfagas y posible caída de granizo: las zonas afectadas
Hay un alerta amarillo por tormentas que rige este martes para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco, Salta y Formosa.
«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente», indicó el SMN.
Recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
