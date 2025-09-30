Alerta por vientos, ráfagas, tormentas y posible caída de granizo en siete provincias este martes, dos de la Patagonia

Las malas condiciones del tiempo siguen este martes 30 de septiembre en algunas zonas del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por viento fuerte y tormentas con posible caída de granizo en siete provincias. La advertencia abarca un sector de la Patagonia.

Alerta este martes en dos provincias de la Patagonia por vientos y ráfagas

Hoy hay alerta en Chubut y Santa Cruz. Señaló el SMN que habrá «vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

La advertencia es para esta tarde. Para el miércoles el nivel de alerta se eleva a naranja en ambas provincias de la Patagonia.

Alerta por tormentas, ráfagas y posible caída de granizo: las zonas afectadas

Hay un alerta amarillo por tormentas que rige este martes para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco, Salta y Formosa.

«El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente», indicó el SMN.

Recomendaciones del SMN durante la alerta por tormentas