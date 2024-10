Alerta por accidente de colectivo Koko en el Alto Valle: «Fue una desgracia con suerte»

Una pasajera del servicio de transporte público de la empresa Koko expresó su indignación este domingo tras experimentar un grave incidente durante el viaje. Según su testimonio, el colectivo sufrió una falla mecánica mientras se desplazaba desde Villa Regina hacia Roca.

En una denuncia pública a través de sus redes sociales, la mujer contó que fue «en el último colectivo común que partió desde la terminal de Villa Regina a las 22:30. El vehículo sufrió la rotura de un extremo de la dirección, lo que dejó al colectivo atravesado en la ruta».

Afortunadamente, el accidente no tuvo consecuencias fatales debido a la baja velocidad a la que se desplazaban. Sin embargo, la mujer contó que el chofer manifestó que se trató de una «desgracia con suerte».

«El susto y la bronca que sentimos por la inseguridad que se vive al subir a un Koko es inexplicable», sostuvo la joven, quien añadió que al descender del colectivo, varios pasajeros constataron que el estado del vehículo no era apto para circular.

El vehículo sufrió una rotura de dirección. Foto: gentileza.

Alerta por accidente de colectivo Koko en el Alto Valle: «Es inaceptable que no se garantice la seguridad de los pasajeros y choferes»

«No sé de mecánica, pero escuché que la dirección del vehículo no estaba como debería estar considerando las distancias de los viajes, el peso que maneja y el funcionamiento que tiene. La empresa Koko, como principal proveedora de servicios de transporte público, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad y el bienestar de sus usuarios», contó.

«Creo que no soy la única que está cansada de que hagan lo que quieran por ser parte de un monopolio que se mantiene gracias a los y las trabajadoras que día a día hacemos uso del servicio», agregó en la denuncia pública.

La denunciante también hizo énfasis en la responsabilidad de la empresa como principal proveedora de transporte público en la región, «es inaceptable que no se garantice la seguridad de los pasajeros y choferes», concluyó, exigiendo que se tomen medidas inmediatas para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.

Ocurrió en el último colectivo común que partió desde la terminal de Villa Regina. Foto: gentileza.

Alerta por accidente de colectivo Koko en el Alto Valle: «Vivimos con incertidumbre cada vez que viajamos»

Otra pasajera del colectivo involucrado, identificada como Lidia, también compartió su preocupación: «Ya es la tercera vez que nos pasa. No me había quejado antes porque mucha gente lo hace y no pasa nada, pero lo de ayer fue preocupante. Viajaba con mi hija, y había muchas personas más».

«Era el último colectivo que sale de Villa Regina hacia Roca, y ocurrió en el puente de Godoy, sobre el carril de abajo. Ayudó que el chofer iba a baja velocidad, pero las unidades no están a la altura de las tarifas que están cobrando. Hoy en día, un pasaje de Roca a Regina cuesta $3.400″, agregó.

Lidia relató que el colectivo quedó cruzado en la ruta y los pasajeros permanecieron a bordo hasta que llegó un refuerzo. «Subimos al otro colectivo, pero el que quedó cruzado iba lleno, con gente parada y con cochecitos. Ya no sabemos dónde quejarnos. No sé si los choferes tienen miedo de hablar, pero lo de ayer fue grave y hay testigos. Vivimos con incertidumbre cada vez que viajamos. No sabemos qué hacer, porque no hay otra forma de movilizarse», concluyó.