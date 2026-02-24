Alerta por hantavirus en Río Negro: las claves para prevenir el contagio
El Ministerio de Salud de Río Negro recordó las principales medidas de prevención del hantavirus tras confirmarse un fallecimiento en Bariloche, e instó a extremar los cuidados en ámbitos rurales y cerrados.
El Ministerio de Salud de Río Negro recordó las principales medidas de prevención del hantavirus luego de confirmarse el fallecimiento de un paciente positivo en Bariloche. La cartera sanitaria instó a extremar los cuidados tanto en ámbitos rurales como en espacios cerrados, especialmente ante la posible presencia de roedores.
Recomendaciones para prevenir el hantavirus
El hantavirus es una enfermedad viral aguda y potencialmente grave. Su principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas en el ambiente o por contacto directo con roedores o sus excreciones.
En la Patagonia, además, se registra una variante que puede transmitirse de persona a persona, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y las medidas preventivas.
Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante la aparición de estos signos o un contacto sospechoso con roedores, las autoridades recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano.
Hantavirus: qué hacer ante la presencia de roedores
Si se encuentra un roedor muerto, se recomienda:
- Rociarlo con una solución de agua y lavandina al 10%.
- Esperar al menos 30 minutos antes de manipularlo.
- Usar guantes o bolsas como protección para retirarlo.
- Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura.
Hantavirus: recomendaciones en actividades al aire libre
- Circular por senderos habilitados, preferentemente de día y con calzado cerrado.
- Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día.
- Si se consume agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro.
- Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.
Hantavirus: medidas para espacios cerrados o deshabitados
Antes de ingresar a lugares que permanecieron cerrados por largo tiempo, se aconseja:
- Utilizar barbijo con filtro N°95 o N°99 y protección ocular.
- Ventilar el ambiente durante al menos 60 minutos.
- Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos.
- Luego, limpiar y ordenar el espacio.
Hantavirus: prevención en el hogar
- Mantener la vivienda limpia y sin restos de comida o basura al alcance de roedores.
- Sellar rendijas, rajaduras y asegurar puertas y ventanas.
- Desmalezar el entorno y ordenar galpones, corrales, composteras e invernaderos.
- Para limpiar terrenos, usar barbijo N°95 o N°99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.
Las autoridades sanitarias insistieron en que la prevención es clave para reducir el riesgo de contagio y remarcaron la importancia de consultar de forma temprana ante síntomas compatibles con la enfermedad.
