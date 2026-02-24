Alerta por hantavirus en Río Negro: las claves para prevenir el contagio

El Ministerio de Salud de Río Negro recordó las principales medidas de prevención del hantavirus luego de confirmarse el fallecimiento de un paciente positivo en Bariloche. La cartera sanitaria instó a extremar los cuidados tanto en ámbitos rurales como en espacios cerrados, especialmente ante la posible presencia de roedores.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad viral aguda y potencialmente grave. Su principal transmisor es el ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, la orina y las heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas en el ambiente o por contacto directo con roedores o sus excreciones.

En la Patagonia, además, se registra una variante que puede transmitirse de persona a persona, lo que refuerza la importancia de la detección temprana y las medidas preventivas.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Ante la aparición de estos signos o un contacto sospechoso con roedores, las autoridades recomiendan acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Hantavirus: qué hacer ante la presencia de roedores

Si se encuentra un roedor muerto, se recomienda:

Rociarlo con una solución de agua y lavandina al 10%.

Esperar al menos 30 minutos antes de manipularlo.

antes de manipularlo. Usar guantes o bolsas como protección para retirarlo.

como protección para retirarlo. Colocarlo en doble bolsa y desecharlo en un pozo profundo o incinerarlo de forma segura.

Hantavirus: recomendaciones en actividades al aire libre

Circular por senderos habilitados , preferentemente de día y con calzado cerrado.

, preferentemente de día y con calzado cerrado. Recolectar leña solo en zonas abiertas y durante el día.

y durante el día. Si se consume agua de fuentes naturales, agregar una gota de lavandina por litro.

por litro. Evitar el ingreso a construcciones abandonadas.

Hantavirus: medidas para espacios cerrados o deshabitados

Antes de ingresar a lugares que permanecieron cerrados por largo tiempo, se aconseja:

Utilizar barbijo con filtro N°95 o N°99 y protección ocular.

y protección ocular. Ventilar el ambiente durante al menos 60 minutos.

durante al menos 60 minutos. Rociar superficies con lavandina al 10% y dejar actuar 30 minutos.

al 10% y dejar actuar 30 minutos. Luego, limpiar y ordenar el espacio.

Hantavirus: prevención en el hogar

Mantener la vivienda limpia y sin restos de comida o basura al alcance de roedores.

y sin restos de comida o basura al alcance de roedores. Sellar rendijas, rajaduras y asegurar puertas y ventanas.

y asegurar puertas y ventanas. Desmalezar el entorno y ordenar galpones, corrales, composteras e invernaderos.

y ordenar galpones, corrales, composteras e invernaderos. Para limpiar terrenos, usar barbijo N°95 o N°99, protección ocular y ropa de trabajo adecuada.

Las autoridades sanitarias insistieron en que la prevención es clave para reducir el riesgo de contagio y remarcaron la importancia de consultar de forma temprana ante síntomas compatibles con la enfermedad.