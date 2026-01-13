Un joven de El Bolsón contrajo hantavirus, pero genera desconcierto la forma de contagio

Un joven de El Bolsón fue diagnosticado con hantavirus. La primera consulta la efectuó en el hospital de esa localidad, pero ante la sospecha del virus fue derivado al hospital Ramón Carrillo de Bariloche, donde se confirmó el diagnóstico con un análisis de PCR. Permanece internado y aislado en el área de Cuidados Intermedios.

El muchacho de 19 años empezó con síntomas gastrointestinales el 6 de enero. Por eso, en un principio fue difícil diagnosticarlo. Días después levantó fiebre y arrancó con una leve dificultad respiratoria. Por esa razón, el último domingo fue trasladado al hospital de Bariloche que cuenta con un área de Terapia Intensiva en caso de que el cuadro se agrave.

«Vive en la zona más urbana de El Bolsón. El área de Epidemiología estaba investigando el origen del contagio, pero no estaba del todo claro», advirtió Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche.

En agosto, un joven de 15 años de Bariloche contrajo hantavirus y evolucionó favorablemente. Este caso generó desconcierto por la forma en que pudo haberse contagiado. El muchacho vive en el centro de la ciudad, concurre a una escuela urbana y todas sus actividades se desarrollan en el radio urbano. Solo mencionó haber ido a la playa a tomar mate.

«Últimamente nos encontramos con casos de contagios que no han registrado una actividad de riesgo más marcada, como asociada a tareas rurales o de camping. Cuesta encontrar un nexo fuerte», advirtió Bustamante.

En este caso, el muchacho se mantiene estable y no ha necesitado asistencia de un respirador pese a que lleva varios días de evolución de la enfermedad. «Su familia fue aislada por ser contacto estrecho, pero ninguno presenta síntomas. Se realiza un seguimiento clínico. En tanto, el paciente está en una habitación aislada donde no tiene contacto con otros pacientes. El personal médico y los enfermeros toman las medidas de protección específica», resumió el médico.

Las estadísticas

Los casos de hantavirus aumentaron un 17% este año en el país en relación al período 2020-2024. También aumentó el nivel de letalidad en un 39%. Los datos corresponden al último informe del Boletín Epidemiológico Nacional elaborado por el Ministerio de Salud.

Este año se registraron 23 pacientes con hantavirus en Argentina, de los cuales 9 murieron. El 70% de los casos se dio en la región centro (comprendida por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y el 17% en el sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

La región sur también comprende más casos -en 2025 hubo 4- aunque “está dentro de lo normal”. “De dos a cuatro casos están dentro de lo esperado. Sucede que, como son números chicos, aumenta el promedio. Estamos en una zona endémica. En realidad, somos nosotros los que nos introducimos en el hábitat de roedor y por ende, corremos el riesgo de contagiarnos”, señaló Bustamante al ser consultado en diciembre por este diario.