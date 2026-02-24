Un barilochense murió por hantavirus: sospechan de un trekking que había realizado en la frontera con Chile

Un hombre de 39 años murió anoche tras contraer hantavirus, una enfermerdad que se transmite al inhalar aire contaminado con las secreciones de los roedores colilargos o al tocarlos. El paciente estaba internado en el área de terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo en Bariloche. Es el segundo caso que se registra en el año.

El barilochense llegó a la guardia el sábado por la noche con fiebre y dolor muscular aunque, en ese momento, se encontraba estable. “Se hicieron análisis de laboratorio y algunos parámetros resultaron compatibles con hantavirus. Se confirmó el diagnóstico ese mismo sábado y quedó internado en Cuidados Intermedios”, comentó Rodrigo Bustamante, médico veterinario del Área de Epidemiología del hospital de Bariloche.

El paciente se descompensó ayer por la tarde y al requerir oxígeno, los médicos decidieron trasladarlo a terapia Intensiva donde su cuadro empeoró y murió horas más tarde.

Bustamante confirmó que el hombre había realizado una práctica de trekkeing en una zona de riesgo. “Había recorrido la cascada Santa Ana en la zona de la frontera con Chile a mediados de enero. También había ido a pescar a Alicura en febrero -pero este lugar no representa tanto riesgo por ser estepa-”, dijo y aclaró que el sector de la cascada Santa Ana, en cambio, “presenta mayor probabilidad de contagio por las características de la zona ya que es selva valdiviana con vegetación más tupida y presenta caña colihue”.

A raíz de este caso, dos familiares del paciente y tres compañeros de trabajo fueron aislados aunque ninguno ha presentado síntomas por el momento.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas del hantavirus se asemejan a un estado gripal y pueden incluir fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Por general, no presentan congestión nasal o resfrío.

Luego de algunos días puede aparecer dificultad para respirar que puede agravarse y provocar lo que se conoce como «síndrome cardiopulmonar por hantavirus». En estos casos, la persona no puede respirar y comienza con falla cardíaca y presión muy baja. Si la persona no es tratada a tiempo puede generar complicaciones e incluso la muerte.

De acuerdo al último Boletín Epidemiológico Nacional elaborado por el Ministerio de Salud, los casos de hantavirus aumentaron un 17% durante el 2025 en el país en relación al período 2020-2024. El nivel de letalidad también creció un 39%.

El año pasado, se registraron 23 pacientes con hantavirus en Argentina, de los cuales 9 murieron. El 70% de los casos se dio en la región centro (comprendida por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) y el 17% en el sur (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Hubo cuatro casos de hantavirus en región sur en 2025, un número que se considera dentro de los parámetros normales. “De dos a cuatro casos están dentro de lo esperado. Estamos en una zona endémica. En realidad, somos nosotros los que nos introducimos en el hábitat de roedor y por ende, corremos el riesgo de contagiarnos”, señaló Bustamante.