Murió una mujer por hantavirus en Santa Fe: durante el 2025 hubo más de 20 muertos en el país

Este lunes se confirmó que la muerte de una mujer en Santa Fe fue ocasionada por hantavirus. El Ministerio de Salud de la Nación indicó que en el año hubo más de 70 casos confirmados, de los cuales casi el 30% perdió la vida.

El último deceso se registró en la localidad de Ibarlucea, la cual queda a pocos kilómetros de Rosario. La víctima fue identificada como Alejandra Caciarelli de 40 años.

Según informó Rosario3, la mujer comenzó a manifestar síntomas el pasado 23 de diciembre, principalmente fiebre y dolores musculares. Su cuadro se agravó y fue derivada a la Unidad de Cuidados Intensivos, en el hospital Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria. Finalmente murió en Navidad, el pasado jueves.

Su diagnóstico fue confirmado por laboratorio, por lo que se activó un protocolo sanitario tanto en su ciudad como en la provincia de Entre Ríos, debido a que la paciente había estado en una cabaña en la ciudad de Victoria hacía tres semanas previas al contagio.

Más de 20 muertos por hantavirus en Argentina en el 2025

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional publicado este lunes por el Ministerio de Salud, hasta la fecha se registraron en el año un total de 72 casos confirmados de hantavirus.

De esa cifra, se contabilizó que 21 personas fallecieron, lo que implica un índice de letalidad del 29,2%, por lo que se duplicó el promedio de los últimos cuatro años (15,4%, aproximadamente).

La zona más afectada fue la región centro, que concentró el 64% de los casos; y lo siguió el noroeste argentino con el 21%, el sur con el 11% y el noreste con el 5%.

Con respecto a la época del año con más casos confirmados, se dieron entre los meses de septiembre y abril, con un pico de notificaciones entre noviembre y enero.

El informe también señaló que más de la mitad de los casos tuvieron antecedentes de contacto con roedores o sus excretas: entre ellos, el 35% residía en zonas rurales y un 32% había realizado actividades en ambientes similares.

Qué es el hantavirus

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus es una «enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas».

¿De qué manera se contagia el Hantavirus?

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus se contagia a través de la «inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores infectados».

También existe la posibilidad que sea debido al contacto con excrementos o secreciones de ratones infectados con las mucosas conjuntival, nasal o bucal, o mordedura del roedor infectado.

«También existe evidencia de transmisión persona a persona, y por ello, las secreciones y otros fluidos humanos deben considerarse potencialmente peligrosos», enfatizaron.

Asimismo explicaron que los síntomas son similares a un estado gripal: fiebre 38°C, dolores musculares, escalofríos, cefalea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea sin compromiso de vías aéreas superiores.