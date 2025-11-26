Alerta por sarampión en el país: qué pasa en Neuquén y Río Negro que refuerzan el llamado a la vacunación

El lunes, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria ante la confirmación de cuatro casos de sarampión de residentes de Uruguay que circularon por al menos siete provincias argentinas cuando regresaban desde Bolivia, entre el 13 y el 16 de noviembre. Neuquén y Río Negro informaron cuál es el panorama e insistieron en la prevención y vacunación.

Los casos confirmados corresponden a tres adultos y un menor de edad, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y regresaron por vía terrestre.

Las personas en cuestión llegaron al país por el cruce de Yacuiba (Tarija, Bolivia)-Salvador Mazza (Salta, Argentina) y salieron hacia Uruguay por el cruce de Colón (Entre Ríos, Argentina)-Paysandú (Uruguay) y pasaron por la terminal de Ómnibus de Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección afecta a personas de cualquier edad y puede resultar grave, en especial en niños de cinco años y personas malnutridas, quienes pueden desarrollar complicaciones severas.

Según informaron desde el ministerio de Salud de Neuquén, «no hay casos» y «hasta el momento no hay indicios que la provincia esté involucrada». Sin embargo, se insta a la población a completar los esquemas de vacunación y a consultar ante la aparición de fiebre y exantema.

En Río Negro la situación es la misma. Desde el ministerio de Salud confirmaron que «no hay casos» y que la cobertura de vacunación se encuentra mejor que la media nacional. De todas formas se mantiene la vigilancia activa en los 36 hospitales y los centros de salud de toda la provincia.

Instan a la prevención y vacunación

Los ministerios de Salud de ambas provincias mantienen y refuerzan las medidas de prevención y vacunación. Toda persona desde el año de vida debe tener esquema completo. Esto significa una dosis de Triple Viral para niños de 12 meses a 4 años, y dos dosis para mayores de 5 años, adolescentes y adultos, aplicadas después del año de vida. El personal de salud también debe acreditar las dos dosis.

Ante viajes al exterior, los niños de 6 a 11 meses deben recibir una «dosis cero» adicional. Las embarazadas sin esquema completo o inmunidad comprobada deben evitar viajar.

Finalmente, ante un caso sospechoso (EFE), se deben tomar medidas inmediatas: notificar a la autoridad sanitaria, disponer el aislamiento respiratorio del paciente hasta 7 días después del inicio del exantema, e iniciar la vacunación de bloqueo en los contactos susceptibles dentro de las primeras 48 horas para cortar la cadena de transmisión.

Cuáles son los síntomas de Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Se transmite mediante gotas que se liberan por la nariz, boca, o garganta de una persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo contagioso por 2 horas. No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos. También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso pueden causar la muerte.